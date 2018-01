Elleve skyteepisoder på skoler i USA hittil i år

Tirsdag ble to 15-åringer drept og 18 elever såret da en 15 år gammel gutt begynte å skyte på Marshall County High School i Benton i Kentucky.

Det var den verste skyteepisoden på amerikanske skoler hittil i år, men langt fra den første.

Det var den ellevte, og som New York Times påpeker i sin overskrift var det nye året bare 23 dager gammelt. Det tilsvarer nesten en skyteepisode annenhver dag:

4. januar: To skudd ble avfyrt på en skole i Seattle. Ingen kom til skade.

4. januar: En mann skjøt seg selv på parkeringsplassen på en barneskole i Michigan.

9. januar: En mann skjøt med gummikuler mot en skolebuss full av barn i Iowa. Ingen ble såret.

10. januar: En 14 år gammel gutt ble skutt og drept på et toalett på Coronado Elementary School i Arizona.

10. januar: En elev løsnet skudd i et klasserom på Grayson College i Texas. Ingen ble truffet.

10. januar: Flere skudd ble avfyrt ved California State-universitetet i San Bernardino. Et skudd traff en bygning.

15. januar: Et skudd ble avfyrt inn i en studentbolig i Marshall i Texas. Tre personer var i boligen, men ingen ble truffet.

20. januar: En student ble skutt og drept på Wake Forest-universitetet i Nord-Carolina.

22. januar: En 15 år gammel jente ble skutt av en medelev på en skole i byen Italy i Texas. Hun er fortsatt innlagt på sykehus.

22. januar: En elev ble lettere skadd i en skyteepisode på parkeringsplassen ved en skole i New Orleans.

23. januar: To drept og 18 såret på Marshall County High School i Benton i Kentucky. Tilstanden er kritisk for fem av de sårede.

Dagen før skytingen i Kentucky ble en 15 år gammel jente skutt av en medelev på skolen i Italy i Texas. Foto: AP

– Vi blir følelsesløse

Ifølge New York Times er det meldt om rundt 50 skyteepisoder hittil dette skoleåret.

– Vi har blitt fullstendig følelsesløse når det gjelder disse skyteepisodene, og jeg tror det vil fortsette, sier den tidligere FBI-forskeren Katherine Schweit, som har studert 160 slike episoder.

Pårørende etter skytingen i Kentucky. Foto: Stephen Lance Dennee / AP

Studien viser blant annet at nesten en fjerdedel av alle skyteepisoder der en person forsøker å drepe på et lukket område, skjer i undervisningsmiljøer.

Flere aktivistgrupper opererer med tall som viser at det i snitt har vært rundt én skolerelatert skyteepisode i uka de siste fem årene.

– Nyhetshjulet går så fort akkurat nå, og det er mye som skjer. Men man skulle jo tro at skyting på amerikanske skoler ville ryddet litt plass, sier Shannon Watts i organisasjonen Moms Demand Action.

Watts og flere grupper som krever strengere våpenkontroll retter pekefingeren mot våpenlobbyen National Rifle Association (NRA), som blant annet la skylda på Hollywood og spillindustrien etter massakren i Las Vegas i oktober.

Mens Barack Obama forsøkte å få gjennom strengere våpenlover og krav om strengere bakgrunnssjekker, har Donald Trump lovet våpenlobbyen at de har «en venn i Det hvite hus».

– Han er i takknemlighetsgjeld til NRA. Han uttaler seg ikke om disse skyteepisodene fordi han er redd for å si noe som NRA ikke er enige i, sier Watts.

Donald Trump var den første presidenten siden Ronald Reagan som holdt tale på en NRA-konferanse.

15.000 drept i fjor

Ifølge Gun Violence Archive ble 15.583 mennesker drept med skytevåpen i fjor. 732 barn (under 11 år) ble drept eller såret. I aldersgruppen 12–17 år er tallet 3234.

Hittil i år er 970 drept, mens 1711 er såret.

Flere delstater krever nå at skolene holder øvelser for å forberede elevene på skyteepisoder.

– Jeg tror vi har blitt ufølsomme for disse tingene, og det må en episode som Sandy Hook til for at vi skal komme til fornuft. Hvis man ikke hører om det på en stund, går man videre til andre ting, sier William Modzeleski, som har ledet utdanningsdepartementets beredskapsprogram.