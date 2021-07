– Byene viser den internasjonale spakulturen som vokste frem i Europa fra tidlig på 1700-tallet og frem til 1930-tallet, skriver Unesco i sin begrunnelse.

Unesco har tatt opp de 11 byene som én samlet innlemmelse, noe som er uvanlig.

De 11 kurbad-byene som nå er tatt inn på verdensarvlisten er:

Spa, Belgia

Vichy, Frankrike

Montecatini Terme, Italia

Bath, Storbritannia

Bad Ems, Tyskland

Baden-Baden, Tyskland

Bad Kissingen, Tyskland

Františkovy Lázně (Franzensbad), Tsjekkia

Karlovy Vary (Karlsbad), Tsjekkia

Mariánské Lázně (Marienbad), Tsjekkia

Baden bei Wien, Østerrike

Europas metropoler

Det var særlig i hundreåret frem til første verdenskrig at spabyene var blant Europas metropoler.

Den kanskje beste eksemplet er tsjekkiske Karlovy Vary, som er en av de 11 byene på listen.

Om du var blant overklassen som betydde noe – om du var konge eller adelig, røverbaron, sjarlatan eller flottenfeier – hadde du et årlig besøk i Karlsbad, som byen var kjent som den gangen.

Goethe satt i Karlsbad og konverserte med Beethoven, britenes Edward VII svettet av seg fettet på sin årlige tur og Dostojevskijs fiktive «Spilleren» tapte og vant på byens kasinoer.

Den lille byen blant de skogkledde åsene hadde noen av verdens mest luksuriøse hoteller.

Mest kjent er kanskje Grandhotell Pupp, der Daniel Craig som James Bond spilte inn deler av «Casino Royale».

Grandhotell Pupp i Karlovy Vary med aner tilbake fra 1700-tallet. Hotellet var med James Bond-filmen Casino Royale. Foto: KRISTIAN ELSTER

Overlevde ikke første verdenskrig

Denne verden tok slutt med første verdenskrig. Kosmopolitiske Carlsbad overlevde ikke møtet med det nasjonalistiske Europa som vokste frem i mellomkrigstiden.

Britiske konger og russiske intellektuelle dro ikke lenger på kurbad i Sentral-Europa.

Samtidig førte fremskritt innen legevitenskapen til at mange lidelser kunne behandles på bedre og enklere måter.

For Karlovy Vary kom et lite oppsving med murens fall. Byen ble den nye lekeplassen for rike russere. Ikke for de aller rikeste – de holdt seg til London og Monaco – men de i sjiktet under.

For russere som ikke kunne engelsk, hadde Karlovy Vary fordelen av å ligge i et annet slaviskspråklig land.

I så store mengder kom russerne til Karlovy Vary har blitt kjent som «en russisk by i Tsjekkia».

Etter invasjonen på Krim i 2014 og nedgangen i russisk økonomi de siste årene, er ikke lenger Karlovy Vary så populær.

Samtidig har Vest-Europas rike andre ferieønsker enn kurbad og kommer neppe tilbake der de var for hundre år siden.

Men fortsatt er byen en turistattraksjon. Etter Praha er Karlovy Vary den nest største turistmagneten i Tsjekkia.

Nå kan innlemmelsen på verdensarvlisten gi den og de ti andre byene et ekstra løft fra dagens litt slitne virkelighet til fordums storhet.

Kildene med det helsebringende vannet er bygget inn i Karlovy Varys berømte kolonnader, der Møllekolonnaden er den mest kjente. Foto: Kristian Elster

1125 på listen

Unescos verdensarvkomite er denne uken samlet til årsmøte i Fuzhou i Kina.

I tillegg til de 11 kurbad-byene, ble fyrtårnet i Cordouan i Frankrike, kulturområdet Ḥimā i Saudi-Arabia, 1300-tallsfreskene i Padova i Italia og kunstnerkolonien på Mathildenhöhe i Darmstadt i Tyskland tatt opp på verdensarvlisten.

Tidligere i uken ble Liverpools historiske område langs elven Mersey fratatt plassen på verdensarvlisten, til store protester fra den engelske byens ordfører.

Totalt er nå 1125 steder registrert på verdensarvlisten. Sju av dem (og deler av ett åttende) ligger i Norge.

Norske verdensarvsteder Ekspandér faktaboks Disse stedene er på Unescos verdensarvliste opptaksår i parentes):

Bryggen i Bergen (1979)

Urnes stavkirke i Luster (1979)

Helleristningene i Alta (1980)

Bergstaden Røros (1981)

Vegaøyene nordvest for Brønnøysund (2004)

Vestnorsk fjordlandskap – Geirangerfjorden og Nærøyfjorden (2005)

Struves triangelkjede/Meridianstøtten på Fuglenes i Hammerfest (2005)

Industriarven i Rjukan og Notodden (2015)