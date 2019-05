Elleve drept i masseskyting i USA

I delstaten Virginia i USA er elleve mennesker drept og seks skadd etter at en person begynte å skyte i en offentlig bygning i byen Virginia Beach.

Ifølge den lokale politisjefen, James Cervera, var den antatte gjerningsmannen offentlig ansatt. Vedkommende omkom også, bekrefter politiet like før klokka ett, norsk tid.

Politisjef Cervera sa at skytingen foregikk over flere etasjer, og at den mistenkte skjøt tilfeldig rundt seg, men kunne ikke gi flere detaljer.

En politimann ble også skutt, men ble reddet av en skuddsikker vest.

– Dette er en tragisk dag for Virginia Beach, sier delstatens guvernør Ralph Northam, som er på vei til byen.