Elleve døde etter påtent brann i Tsjekkia

Brannen skal ha starta i 11. etasje av leilegheitsbygget, som ligg i byen Bohumin.

Ifølgje nyheitsbyrået AP døydde seks personar i ei leilegheitene, tre av desse skal vere born.

Fem personar skal ha døydd medan dei prøvde å kome seg ut av bygget. Somme skal også ha hoppa frå 12. etasje.

Politisjef Tomas Kuzel uttalar til tsjekkisk TV at ein person er arrestert for å ha starta brannen, og at dei trur dette er den einaste gjerningspersonen. Det melder nyheitsbyrået AFP.

Ein brannmann vart alvorleg skadd i arbeidet med å sløkke brannen.