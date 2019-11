Elitesoldater skaper frykt i Hongkong

Foreløpig har de kinesiske styrkene som er stasjonert i Hongkong forholdt seg passive. De har ikke involvert seg i urolighetene som har preget byen i nærmere seks måneder.

Nå har dette endret seg.

Lørdag kunne Hongkongs innbyggere se soldater fra Tam Mei-basen i byen. De var blitt kommandert ut i gatene.

Soldatene var iført treningsutstyr og deltok i oppryddingsarbeidet. De kortklipte elitesoldatene, med svarte kortbukser og grønne trøyer, er lett gjenkjennelige.

Soldatene tilhører Xuefeng Special Operations Brigade. Nedgraderte videoopptak viser at dette er en spesialstyrkeavdeling trent på å gjennomføre antiterror-oppdrag.

Spesialsoldatenes ryddeaksjonen ble lagt merke til. Videosnutter og bilder spredte seg raskt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ikke bevæpnet

Soldatene var ikke bevæpnet. De ble heller ikke satt inn i urolighetene på noe vis. Mannskapet fjernet enkelte veisperringer som var satt opp av demonstrantene.

Samtidig som bilder av aksjonen spredte seg ble det også publisert bilder av soldater som ikke deltok i oppryddingen. Et av dem viser en soldater som følger med på urolighetene iført en gassmaske. Et annet er av en soldat i verneutstyr som står vakt bak sperringene inn til basen.

En soldat fra en kinesisk eliteavdeling i Hongkong følger med på urolighetene. Soldaten har verneutstyr, men er ikke bevæpnet. Foto: Ng Han Guan

Andre bilder viser offiserer som overvåker sammenstøtene med kikkert inne fra baseområdet. Det er også publisert bilder av soldater som driver vedlikehold og klargjøring av utstyr.

Et annet bilde som er offentliggjort viser en gruppe kinesiske soldater inne i Tam Mei-basen. Foto: JAMES POMFRET

Tydelig signal

Aksjonen ses på som et budskap fra de kinesiske fastlandsmyndighetene. Det fryktes nå at militære styrker vil bli satt inn for å slå ned opprøret som preger byen.

– Dette ble gjort for å sende et klart signal til demonstrantene. Folkets frigjøringshær vil bli satt inn hvis kinesiske myndigheter mener det er nødvendig, sier Steve Tsang. Han er Kina-ekspert ved University of London.

I henholdt til det spesielle lovverket som gjelder for Hongkong kan ikke kinesiske soldater aksjonere i dette området annet i helt spesielle tilfeller. Det kan kun skje hvis lokale myndigheter ber om det.

Soldater fra Xuefeng Special Operations Brigad er stasjonert i Hongkong. Soldatene har foreløpig ikke involvert seg i urolighetene i byen, men lørdag ble flere av soldatene sendt ut i gatene. Ifølge nyhetsbyrået Associated Press står disse to soldatene og følger med på et sammenstøt mellom demonstranter og politi. Foto: Ng Han Guan

Andre gang på 22 år

– Vi har meldt oss frivillig til dette. Det er vårt ansvar å stanse vold og kaos, svarte en av soldatene da han ble spurt om hvorfor de nå deltok i oppryddingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I Hongkong er det få som tror at dette var et frivillig initiativ. Soldatene var åpenbart utkommandert. Eliteavdelingen har streng disiplin og et slikt tiltak ville aldri blitt gjennomført hvis det ikke var kommet en beordring fra høyeste hold.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det er andre gang på 22 år at kinesiske soldater forlater militærbasen der de er stasjonert i Hongkong. Siden kinesiske myndigheter tok over kontroll av Hongkong i 1997 har soldatene fra garnisonen kun vært en gang utenfor leirområdet. Ifølge Asia Times skjedde det i oktober 2018. Da deltok soldatene i oppryddingen etter et uvær.