– Det føles som om de bruker barna våre i et eksperiment, sier moren til et av barna på skolen til avisen Dagens Nyheter.

Ved Norrvikens skole i Sverige fikk elevene seg en overraskelse da de kom tilbake etter sommerferien

Det norskeide skolekonsernet Dibber hadde kjøpt skolen og hadde ansatt lærere som i all hovedsak brukte engelsk i undervisningen .

Dibber driver 14 skoler i Sverige i dag. De driver også et 70-talls førskoler i Sverige.

– Skjønner ingenting

I februar ble foreldre og elever ved Norrviken skole innkalt til et informasjonsmøte ved skolen. Der fortalte ledelsen at skolen fra og med høsten av skulle hete Dibber international Sollentun.

Bakgrunnen var at skolen skulle få en mer internasjonal profil.

– Det føltes ganske trygt, det skulle ikke være noen store endringer, kanskje en time i uken som ville være på engelsk, sier Erika Gulliksson, som har en sønn på elleve år på skolen.

Men da elevene begynte på skolen, foregikk mye av undervisningen på engelsk. Maksimalt 50 prosent av undervisningen ved en svensk grunnskole kan være på engelsk.

– Barna våre kom hjem og var aldeles sjokkerte. «Pappa, alt er på engelsk og jeg skjønner ingenting», beretter Jonas Sandberg, som har en 11-åring ved skolen.

Ulrika Enocksson, som også har en 11-åring ved skolen, forteller at sønnen hennes fikk et panikkanfall om natten.

Gutten hadde vært fortvilet fordi han ikke greide å gjøre seg forstått i klasserommet.

Eier av Dibber, Hans Jabob Sundby, beklager det som har skjedd. Foto: Dibber

– Beklager

Hans Jabob Sundby leder det norske konsernet som driver den svenske skolen. Han beklager overfor NRK det som har skjedd.

– Vi har gjort en feil på en av skolene, og det beklager vi. Vi har fra skolestart hatt for mye engelsk ved denne skolen fordi vi fikk mye større respons fra elevene enn vi hadde planlagt for. Nå gjør vi alt vi kan for at det alltid er svensktalende lærere til stede i alle timer. Så har vi søkt i henhold til svensk lov om å få ha fifty-fifty svensk og engelsk, slik svensk lov tillater, sier han.

– Alle elever har fått undervisning på begge språk, men det har blitt for mye overvekt på engelsk i noen uker. Vi har ingen problemer med å legge oss flat og si at vi er veldig lei oss for det som har skjedd, kommenterer Sundby.

Får hard kritikk

Kjeden skal også drive en Dibber international i Helsingborg med det samme konseptet. Hensikten er å lokke nye elevgrupper til skolen, ifølge rektor Sara Lundberg.

Skolen får imidlertid hard kritikk for undervisningsopplegget.

Kunnskapsminister Anna Ekström (S) er sterkt kritisk til at Dibber begynte å undervise på engelsk uten tillatelse.

– For elevene er det viktig å ha lærere som underviser og fremhever svensk, sier hun til Dagens Nyheter.

– I Sverige er hovedregelen at undervisning skal være på svensk, understreker hun.