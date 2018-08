Elendig resultat for Löfven i ny meiningsmåling

Det går frå vondt til verre for statsminister Stefan Löfven.

Sidan juni har partiet vakla mellom 24 og 24,9 prosent. Nedgangen på 0,9 prosentpoeng blir forklart med at veljarane meiner Socialdemokraterna har bevega seg for langt til høgre, skriv Aftonbladet.

Det er den dårlegaste målinga for Socialdemokraterna sidan Aftonbladet og Inizio byrja med valbarometer for fire år sidan.

Forklaringa skal vere at statsminister Stefan Löfven har teke partiet for langt til høgre. Löfven byrja førre veke å snakke om at Socialdemokraterna ikkje er eit reint sentrumsparti, men eit sentrum-venstre parti.

Aftonbladet: – Löfven endrar kurs for å stoppe veljarflukta

Dette var truleg eit forsøk på å stoppe veljarflukta, skriv Aftonbladet, og viser til at veljarane til Löfven strøymer til Vänsterpartiet, som i same måling har den høgste oppslutnaden nokosinne i målinga til Inizio. Vänsterpartiet har fått vind i segla etter at dei har sagt dei vil skattlegge dei rikaste i Sverige, skriv Aftonbladet.

På målinga får Vänsterpartiet støtte frå 10,1 prosent, ein oppgang på 1,3 prosentpoeng.

Jamt mellom dei politiske blokkene

Det andre regjeringspartiet, Miljöpartiet , hadde i sommar ein oppsving, men fell no 0,2 prosentpoeng til 5,6 prosent.

, hadde i sommar ein oppsving, men fell no 0,2 prosentpoeng til 5,6 prosent. Moderaterna fekk ved førre val 23,3 prosent av stemmene. På den nye målinga får partiet 19,5 prosent, ein nedgang på 0,8 prosentpoeng.

fekk ved førre val 23,3 prosent av stemmene. På den nye målinga får partiet 19,5 prosent, ein nedgang på 0,8 prosentpoeng. Sverigedemokraterna får 18,1 prosent på målinga, ein nedgang på 0,6 prosentpoeng men likevel langt over oppslutnaden frå 2014-valet da SD fekk 12,9 prosent av stemmene.

får 18,1 prosent på målinga, ein nedgang på 0,6 prosentpoeng men likevel langt over oppslutnaden frå 2014-valet da SD fekk 12,9 prosent av stemmene. Kristdemokraterna held fram oppturen og går fram 0,3 prosentpoeng. 6 prosent seier dei ville ha stemt på dette partiet dersom det var val i dag.

held fram oppturen og går fram 0,3 prosentpoeng. 6 prosent seier dei ville ha stemt på dette partiet dersom det var val i dag. Liberalerna får 5,9 prosent (+0,8), Centerpartiet 8,5 prosent (-0,2), medan andre parti samla får 3,2 prosent (+0,2).

1,1 prosentpoeng skil no den raude og den blå blokka frå kvarandre. Det er knappe 63.000 stemmer.