Elefanter på rømmen har blitt kjendiser i Kina

I 15 måneder har elefantflokken vandret gjennom det sørvestlige Kina. Til nå har de forflyttet seg 500 kilometer fra sitt opprinnelige hjem på et naturreservat.

Etter sitt lange eventyr fanget droner opp videoer av sovende elefanter utenfor provinshovedstaden Kunming.

En statlig TV-kanal har hatt direktesendinger som følger den kinesiske elefantflokken døgnet rundt. Dette har skapt enorm interesse. Flere hundre millioner kinesere har fulgt dyrenes reise i sosiale medier.

Kan ha havnet på avveie

Det er foreløpig ikke funnet noen forklaring på hvorfor elefantene dro på en 15 måneders reise, 50 mil utenfor sitt naturlige habitat.

Forrige uke var flokken kun 20 kilometer unna provinshovedstaden i Yunnan. Eksperter mente at lederen for flokken kunne ha ledet dem på avveie. De sier det er sjeldent at elefanter forflytter seg over så lange strekninger.

Elefanter på rømmen i Kina ble kjendiser da en lokal TV-stasjon fulgte vandringen deres. Foto: AP

En av dem som fulgte elefantene skal ha oppdaget at en mannlig elefant har mistet flokken. For tiden befinner han seg fire kilometer borte fra gruppen, ifølge The Guardian.

Store ødeleggelser

Lokale innbyggere har fått beskjed om å ikke la salt eller korn bli liggende igjen utendørs. Dette er for å hindre at de tiltrekker seg elefantflokken.

Elefantene har satt store mengder mennesker i sving, for å ivareta folks sikkerhet.

Mer enn 410 personer er i beredskap. Mandag var 374 kjøretøyer og 14 droner utplassert med over to tonn elefantmat. Hensikten er å lede elefantene bort fra områder med mennesker og evakuere i deres vei, skriver The Guardian.

Flere lastebiler er også plassert ved tettbygde strøk for blokkere dyrene fra befolkningen. Både boliger, låver og avlinger har gått tapt. Prisen på ødeleggelsene er estimert å ligge på over en million dollar.