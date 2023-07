Eldre rammes av varmen: – Ja, jeg er redd

– Sommeren er min årstid, sier 75 år gamle Maria Luisa Bareellona.

Hun strever med å få slått opp parasollen på verandaen.

Svetten siler og hun tørker seg over pannen.

Bak henne ligger byen Catania på den italienske øya Sicilia. Der koker det.

Varmen som herjer i Italia nå blir for mye selv for Maria Luisa Bareellona, som elsker sommeren. Foto: Trygve Heide / NRK

Selv om sommeren er den perfekte årstiden for henne, kan det bli mye, selv for en entusiast. Bareellona vet godt at hun er blant de eldre som er ekstra utsatt i varmen.

– Det har blitt klart verre de siste årene. Temperaturer på 42, 43 og 44 grader er mye, selv for meg.

Hun liker ikke det som skjer.

– Det var varmt før også, men det varte gjerne en eller to dager. Nå varer varmen over tid, sier hun.

Hun liker ikke å ha på aircondition, men er avhengig av det for å holde seg selv og hunden Bobo avkjølt. Da passer det dårlig med strømbrudd. Foto: Trygve Heide / NRK

At temperaturen kan komme opp mot 48 grader de nærmeste dagene, synes hun høres litt overdrevet ut.

– Jeg er redd

– Jeg er et offer for varmen.

80 år gamle Renato Camarda vet at det er farlig for ham å være utendørs nå.

Han elsker hagen sin og vanner plantene sent om kvelden. Ellers holder han seg inne i en kjølig del av huset.

– Dette er min hule nå, sier han og viser oss rundt i det lille rommet. Veggene er av tykk lava, slik mange av husene i Catania er.

Renato Camarda er glad i plantene sine. Den tidligere journalisten og korrespondenten holder seg mest inne i varmen. Foto: Trygve Heide / NRK

Byen, som er den nest største på Sicilia, har vel 350.000 innbyggere og ligger like ved vulkanen Etna. Catania er et populært sted for turister og er godt kjent for mange nordmenn.

Lavaen holder varmen ute, forteller han. Men det er ikke nok. Han er også helt avhengig av at aircondition fungerer.

Renato Camera har blitt syk av varmen før. Nå tør han ikke anstrenge seg, i frykt for å bli innlagt på sykehus. Foto: Trygve Heide / NRK

For ti år siden hadde Camarda slag. Selv sier han at det var på grunn av varmen. I dag har han også lavt blodtrykk og astma og sliter med balansen. Helsen hans gjør at han ikke tør å være mye ute nå.

– Er du redd?

– Ja, jeg er redd, nikker han.

Hvis han anstrenger seg i varmen, er han redd for å bli syk igjen.

Renato Camarda går bare ut for å vanne plantene sine. De er viktige for ham. Foto: Trygve Heide / NRK

Færre pasienter

Myndighetene i flere land er bekymret for varmen. Ifølge en studie publisert i tidsskriftet Nature Medicine, døde 61.000 mennesker under hetebølgene i Europa i fjor.

De fleste av de som døde var kvinner, og særlig de over 80 år. Italia, Spania og Portugal hadde den høyeste dødsraten knyttet til hetebølgene.

Ved akuttmottaket i Catania har de faktisk fått inn færre pasienter enn vanlig i varmen. Foto: Trygve Heide / NRK

Samtidig viser det seg at det kommer langt færre pasienter enn vanlig til det store akuttsykehuset, Ospedale Cannizzaro, i Catania nå. Da NRK besøkte sykehuset onsdag, fortalte lederen for akuttmottaket, Antonio Di Mauro, at folk var flinke til å holde seg innendørs.

– Trenden er at vi opplever en kraftig reduksjon i antall pasienter nå, sier han.

Normalt kommer rundt 70 akuttpasienter til sykehuset mellom klokken 08.00 og 14.00 hver dag. Nå kommer det fra 35–40. Han mener folk er flinke til å beskytte seg, og at de heller vil være hjemme og inne nå, enn å komme på sykehus.

Det viktigste er å unngå sola på ettermiddagen, bruke aircondition, drikke mye vann og spiser riktig, sier Antonio Di Mauro, leder for akuttmottaket i Catania. Foto: Trygve Heide / NRK

– 99 prosent av innbyggerne har aircondition og har muligheter til å beskytte seg mot varmen, ifølge Antonio.

Sykehuset har bare fått inn to pasienter på grunn av varmen nå, sier han.

Advarsler

I en rekke land er det sendt ut advarsler og råd om hvordan folk bør håndtere varmen. I Italia har helsedepartementet laget en liste med anbefalinger.

Hold deg unna sola på ettermiddagen og bruk aircondition, er blant rådene til fastboende og turister i de varmeste delene av Italia.

– Det viktigste er at folk drikker mye vann, benytter aircondition og spiser godt, sier Di Mauro.

Et bad kan være forfriskende i varmen på øya Sicilia i Italia. Foto: Trygve Heide / NRK

Varmerekord for fall?

I den italienske hovedstaden Roma ble det tirsdag satt ny varmerekord da gradestokken steg til 41,8 grader.

Den mest intense heten er ventet på de store øyene Sicilia og Sardinia. Her kan den europeiske varmerekorden på 48,8 grader bli slått i løpet av de nærmeste dagene.

Akuttsykehuset Ospedale Cannizzaro har vært nødt til å redusere kapasiteten i varmen. Samtidig oppsøker færre pasienter akuttmottaket. Foto: Trygve Heide / NRK

Varmen påvirker også kapasiteten til Ospedale Cannizzaro-sykehuset.

– Varmen er eksepsjonell, men problemet nå er strømkuttet som de nasjonale distributørene har bedt om etter feil på strømnettet. Vi måtte håndtere dette ved å redusere aktiviteten, forteller Orazio Vecchio, kommunikasjonsansvarlig ved sykehuset.

I Roma har strømforbruket økt med 30 prosent. Det har ført til strømbrudd og spenningsfall.

Dyrene lider

Maria Luisa Bareellona er bekymret for hunden sin, 10 år gamle Bobo.

10 år gamle Bobo peser i varmen i Catania på Sicilia. Foto: Trygve Heide / NRK

Han peser og peser, og prøver å finne det svaleste stedet i huset.

– Varmen er grusom for ham. Han lider, sier hun og slår ut med armene.

Maria Luisa Bareellona fortviler over hunden Bobo. Han sliter i varmen. Foto: Trygve Heide / NRK

Hun slår på klimaanlegget på grunn av hunden.

– Jeg liker det ikke, men gjør det på grunn av ham. Hva mer kan jeg gjøre, sier hun.