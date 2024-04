Eldre kvinner frykter de vil dø i hetebølger – får svar på historisk søksmål

100 eldre kvinner har i dag troppet opp ved Den europeiske menneske­rettighets­domstolen (EMD) i Strasbourg. Hjemme i Sveits har de tusener til i ryggen. Gruppen kaller seg Seniorkvinner for klimaet.

De er redde for de stadig mer intense hetebølgene som skyller over Europa. Eldre kvinner er i risikogruppen for å dø av den farlige varmen.

Skylden ligger hos staten Sveits, mener de. Styresmaktene har ikke gjort nok for å beskttytte kvinnene mot farlige klimandringer. Det bryter med deres rett til liv og helse, mener de.

Klimaseniorene er på plass i Strasbourg, Foto: Christian Hartmann / Reuters

De har tatt saken helt til EMD.

– Vi ble sett på som gamle damer som ikke har en klar forståelse av saken, og som ikke burde bli tatt på alvor, sa Stefanie Brander under en demonstrasjon i fjor. Hun en av fire kvinner i 70-årene som fronter saken.

– Jeg tror det nå kan snu saken i vår favør.

I dag får vi svaret. Dommene faller i denne og to andre historiske klimasøksmål:

Ungdom mot 32 europeiske land

Seks portugisiske ungdommer har klaget inn Norge og 31 andre europeiske land til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Bakteppet er skogbrannene som har rammet Portugal.

To generasjoner av klimasøksmål: ungdommene fra Portugal og seniorene fra Sveits. Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

I søksmålet står det at deres rett til liv, privatliv og familie, har blitt krenket etter flere år med ekstrem hete og skogbranner i landet, ifølge Financial Times.

De har blitt hindret i å gå på skole og forlate hjemmene sine, i tillegg til å slite med å sove når gradestokken har nådd 40.

Tidligere borgermester mot Frankrike

Det andre søksmålet er rettet mot Frankrike. En tidligere fransk borgermester i Grande-Synthe mener landet må ta mer ansvar for hetebølgene i landet.

Den tidligere borgermesteren beskylder også landet for å ikke gjøre nok for å hindre havstigningen, som er en konsekvens av klimaendringer.

Grande-Synthe er et lavtliggende kystområde som er sårbart for havstigning.

Alle landene er saksøkte for å bryte med Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Konsekvensene kan bli krav om tiltak, som er rettslig bindende. Avgjørelsene er ventet å komme kl. 11 tirsdag.

Ny varmerekord

Samtidig meldes det om rekordhøy temperatur på jorda for tiende måned på rad.

I mars var den globale snittemperaturen 14,14 varmegrader. Dermed slo årets mars måned forrige rekord fra 2016 med 0,1 grad.

Klimaendringer fører til økt fare for skogbrann. Bildet er fra Portugal, et av landene som er klaget inn til menneskerettsdomstolen. Foto: Patricia De Melo Moreira / AFP

Det viser en rapport fra EUs klimaovervåkningstjeneste C3S. Også verdenshavene hadde rekordhøy temperatur i mars.

Visedirektør for C3S Samantha Burgess sier at raske kutt i klimagassutslippene, er det som må til for å stanse en ytterligere oppvarming.

