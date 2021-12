Det skal være minst 1237 ofre. Tallene kan stige raskt. Eksperter fra uavhengige kommisjoner i andre land sier til El País at de estimerer at det kan være flere tusen ofre.

El País har publisert opplysningene om de mistenkte overgrepene i en reportasje som avisen har jobbet med i rundt tre år.

Resultatet av undersøkelsene har avisa levert i en 385 siders rapport til Den spanske bispekonferansen. Derfra er den levert videre til den kirkelige domstolen i Barcelona der det skal settes i gang etterforskning. Påstandene rammer 31 religiøse ordener og 31 bispedømmer.

Har offentliggjort lister

Avisen har også offentliggjort listen over alle ordenene og bispedømmene, stedet og årstallet for de 251 sakene de har undersøkt så langt.

Alle sakene unntatt 13 av dem er hittil ukjente. De 13 sakene som har vært kjent tidligere er tatt med fordi det har oppstått nye anklager mot de samme prestene. Hver av sakene dreier seg om én mistenkt.

Ett av overgrepsofrene som står fram i El País er Jesús Gutiérrez. Han forteller om en prest som forgrep seg på ham da han var barn.

– Han kysset meg. Jeg husker hvordan han siklet. En dag begynte han å ta på meg på en slik måte at jeg fikk utløsning. Jeg gråt masse. Han tilbød seg å betale meg.

Misbrukte hele klasser

De fleste sakene dreier seg om pedofile som har misbrukt dusinvis av barn. Sakene blir kalt «åpne hemmeligheter». Vanlige tilfeller er lærere som misbrukte hele klasser seksuelt. Disse lærerne har hatt flere skoleklasser og undervist ved flere skoler.

Hittil har den katolske kirken i Spania gjentatt at den ikke vet hvor mange som har vært offer for overgrep i kirken, selv om den forsikrer at det dreier seg om «svært få».

En talsmann for kirken opplyser til nyhetsbyrået AFP at Vatikanet siden 2001 har tatt imot 220 anklager om seksuelle overgrep.

El País har nå samlet inn mer informasjon om overgrep på tre år enn kirken har gjennom 20 år.

Kirken vil ikke åpne en generell etterforskning. Ofrene må selv komme til bistandskontorene som ble åpnet for ett år siden. Kirken forsikrer at det knapt er registrert noen klager. I sterk kontrast har El País mottatt mer enn 600 tips de siste tre årene, etter å ha sendt ut en oppfordring til lesere om å ta kontakt.

«Hvis du kjenner til tilfeller av overgrep som ennå ikke har sett dagens lys, skriv din klage til oss.»

Mange av disse har avisen allerede publisert saker om. 251 er inkludert i rapporten. Resten etterforsker avisen fortsatt.

Lovendring mot overgrep

I 2019 oppfordret paven til det han kalte «en kamp mot en forbrytelse som skal slettes fra jordens overflate».

Alle overgrepsmeldinger mot kirken skal etterforskes, påla pave Frans. Og Vatikanet skal varsles.

Men påbudene fra paven er tilsidesatt i en rekke saker i den spanske kirken.

I høst la Den katolske kirken fram retningslinjer for straff for prester som begår overgrep mot barn. Presten vil miste embetet og bli ilagt «annen passende straff»

Lovendringen trer i kraft nå i desember 2021.

Pave Frans har strammet inn lovene mot overgrep i kirken. Likevel avdekkes nå omfattende overgrep i den spanske grenen Foto: Gregorio Borgia / AP

Nekter uavhengig kommisjon

Selv om Vatikanet har sagt det vil garantere for at sakene blir etterforsket og at de ansvarlige skal stå til ansvar, kan det bli krevende for ofrene.

For det blir bispedømmene og de religiøse ordenene som etterforsker sakene selv. Den katolske kirke i Spania nekter å opprette en uavhengig kommisjon. Selv om andre land som USA, Frankrike og Tyskland har gjort dette.

Inkludert i rapporten til El País har levert til Vatikanet er en liste over høytstående tjenestemenn i kirken som er mistenkt for å ha skjult eller fortiet saker som er offentliggjort de siste årene.