En rekke republikanere og eks-republikanere skal delta i kampanjen mot den sittende presidenten.

Én av dem er den profilerte advokaten George Conway, som er gift med en av Trumps fremste rådgivere, Kellyanne Conway.

Mens hun forsvarer presidenten i tykt og tynt, og arbeider for at han skal bli gjenvalgt neste år, gjør mannen hennes det stikk motsatte.

Nyhetsbyrået Associated Press melder at den nye organisasjonen skal samle inn penger for å bekjempe gjenvalg av Trump.

De skal først og fremst fokusere på delstater som kan være på vippen.

«Fjern Trump ved valgurnen»

Associated Press har intervjuet George Conway i forbindelse med lansering av prosjektet tirsdag.

– Hvis Trump ikke blir fjernet av Senatet, så må han fjernes ved valgurnen, sier Conway.

– De i Kongressen som gjør det mulig for ham å bli sittende, aktivt eller passivt, de bryter løftet de ga da de ble innsatt i sine stillinger. De må også miste sine posisjoner, sa George Conway.

Advokaten George Conway støtter Trump i 2016-valget. Nå er han sentral i kampanjen mot gjenvalg av Trump. Kona er presidentens rådgiver. Foto: Handout / Reuters

I samme intervju beskriver han Trump som «en kreftsvulst på presidentembetet og grunnloven».

Gråt av glede da Trump vant

George Conway, som nå forsøker å stanse Trumps gjenvalg, støttet presidenten i 2016. Han gråt av glede da Trump vant over Hillary Clinton.

– Kona mi gjorde en fantastisk ting. Hun fikk denne fyren valgt. Andre folk tar æren for det, men hun fikk fyren valgt. Hun gikk på TV, hun holdt disiplinert grep om budskapet i valgkampen. Han var i dass da hun tok over valgkampen hans, sa en stolt George Conway den gangen.

Conway-show

Hvorfor klarer vi ikke å la være å se på George og Kellyanne Conway-show? spør The New York Times.

Amerikanske medier er vant til at det profilerte ekteparet det siste året står på hver sin side i kampen for å gjenvelge Donald Trump.

Avisen skriver likevel at ulikhetene har tatt en ny vending i det siste. George Conway har vært nøye på å ikke kritisere sin egen kone offentlig. Hans kritikk har vært rettet direkte mot president Donald Trump.

Men denne måneden endret det seg. Det som utløste den direkte konfrontasjonen mellom ekteparet var synet på visepresident Joe Biden og hans muligheter til å slå Donald Trump i valget neste år.

Kellyanne Conway er rådgiver for president Trump i Det hvite hus og jobber for at han skal bli gjenvalgt. Ektemannen er med å starte en kampanje for å hindre at Trump blir gjenvalgt. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Det startet da Kellyanne så en valgkampvideo av Joe Biden, som hun kommenterte på sosiale medier.

– Den sovende Joe er blitt den skumle Joe. Tror noen at vi trenger Ukrainas hjelp for å vinne over denne fyren? spurte hun sarkastisk.

Denne gangen klarte ikke ektemannen å dy seg.

– Sjefen din trodde tydeligvis det, svarte George Conway tørt.

Med det svaret eksploderte internett.

– Ikke slå kona di!

– Nå må dere to stoppe!

Business Insider er et av mange medier som omtalte opptrinnet.

Etter dette spør flere seg hvor lenge ekteskapet kan vare, skriver The New York Times.

Ledet presidentvalgkampanjen

Kellyanne Conway ble den første kvinnelige kampanjesjef som ledet en seirende amerikansk presidentvalgkampanje.

Før hun ledet valgkampanjen til Trump var Conway politisk kommentator for CNN, ABC News og Fox News.

Kellyanne Conway er rådgiver i Det hvite hus. Her i samtale med presidenten. Senator og tidligere presidentkandidat Mitt Romney sitter i midten. Foto: Tom Brenner / Reuters

Trump vant presidentvalget og Conway ble utnevnt til president Trumps rådgiver i Det hvite hus.

Viktig, men liten

Opprettelsen av gruppen av republikanere som skal jobbe mot gjenvalg av Trump betraktes som viktig, men de representerer likevel et mindretall, melder AP.

Organisasjonen de kaller Lincoln Project ønsker også å ramme senatorer som er Trump-tilhengere.

Andre profilerte aktører i kampanjen er rådgiver til avdøde senator John McCain og tidligere Ohio-guvernør John Kasich, samt tidligere republikansk leder i New Hampshire, Jennifer Horn.

Rundt ni av ti republikanske velgere støtter Trumps politikk og har gjort det i hele år, ifølge Gallup. Og Trump støttes av så godt som alle republikanske medlemmer av Kongressen.

Likevel viser meningsmålinger og mellomvalget i fjor høst at Trump taper terreng blant amerikanere med høyere utdanning og kvinner, skriver NTB.

Særlig i forstedene som tradisjonelt har vært republikanske. Den nye kampanjen mot Trump håper å skyve denne velgergruppen mer i retning Demokratene.