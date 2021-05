Ekteparet Bill og Melinda Gates skiller seg

Bill Gates sier samlivsbruddet kommer etter en lang vurdering og forsøk på å redde forholdet.

– De siste 27 årene har vi oppdratt tre utrolige barn og bygget en stiftelse som arbeider over hele verden med å gi mennesker muligheten til å leve sunne, produktive liv, skriver Gates i uttalelsen på Twitter.

Også kona Melinda Gates har lagt ut den samme erklæringen.

Bill Gates er ifølge Forbes verdens fjerde rikeste menn og var med på å grunnlegge programvareselskapet Microsoft. De to møtte hverandre på slutten av 80-tallet, etter at Melinda begynte å jobbe i Microsoft.

Siden Bill Gates trakk seg ut av den daglige driften av selskapet i 2008, har han og kona drevet den veldedige stiftelsen Bill & Melinda Gates foundation.

Vaksinearbeid

AUDIENS: Ekteparet Gates ble tatt i mot av kronprinsparet på Slottet i 2009. Foto: Erlend Aas / NTB

Ekteparet har blant annet engasjert seg i vaksinearbeid, og i april i fjor kunngjorde paret at stiftelsen skulle bidra til finansieringen av fabrikker som skulle produsere korona-vaksinekandidater.

I 2017 gikk Gates-paret sammen med Norge og flere andre land sammen om å danne vaksinekoalisjonen Cepi. Cepi har hovedkvarter i Oslo.

– Vi fortsetter å tro på det oppdraget og vil fortsette å jobbe sammen med stiftelsen, men vi tror ikke lenger at vi kan vokse sammen som et par i den neste fasen i våre liv, sier Gates.

Han ber om at familien hans får tid og privatliv til å stake ut kursen for det nye livet.

Bill og Melinda Gates har barna Jennifer, Rory og Phoebe sammen.

Omgitt av konspirasjonsteorier

Paret er venner av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. De besøkte blant annet kronprinsparet på Sørlandet i 2013. I 2009 ble paret mottatt i audiens på Slottet av kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon.

Foruten å være blant verdens rikeste, er også Bill og Melinda Gates hyppig diskutert blant konspirasjonsteoretikere. Spesielt engasjementet deres for vaksiner har ført til en rekke anklager mot paret.

27 ÅR: Paret giftet seg på Hawaii i januar 1994. Her tar de imot gjester til en mottakelse i Seattle uka etter bryllupet. Foto: AP

Donald Trumps tidligere samarbeidspartner Roger Stone gikk så langt som å spekulere i at det var Gates som hadde skapt koronaviruset som et påskudd for å påtvinge folk vaksiner med mikrobrikker.