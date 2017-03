Ektepar i Singapore dømt for å ha sultet hushjelpen

Den 40 år gamle hushjelpen fra Filippinene skal kun ha fått to til tre skiver loff og en til to pakker med nudler til frokost.

Til dagens andre og siste måltid skal hun ha fått fem eller seks skiver med loff uten pålegg, skriver nyhetsbyrået Reuters.

I løpet av oppholdet på 15 måneder gikk hushjelpen ned 20 kilo, og veide til slutt i underkant av 30 kilo, ifølge påtalemyndigheten. Under rettssaken skal hushjelpen ha sagt at ekteparet overvåket henne, at hun ikke fikk bruke mobiltelefon eller forlate huset alene.

Det var først da hun klarte å rømme at hun fikk hjelp, skriver ABS CBN news.

Det tiltalte ekteparet innrømmet forholdet i retten.

Dømt til fengselsstraff

Retten idømte kvinnen fengsel i tre måneder, mens ektemannen ble idømt fengsel i tre uker og en bot på litt over 60.000 norske kroner.

Påtalemyndigheten, som ønsket strengere straff og la ned påstand om ett år i fengsel for hver av dem, har varslet at de ønsker å anke dommen, skriver Channel News Asia.

Ekteparet har også betalt den tidligere hushjelpen 20.000 singaporske dollar (mellom 120.000 og 130.000 norske kroner) i et forlik som skal hindre et sivilt søksmål.

Rettighetsgruppe: – Mange klager over for lite mat

I desember i fjor var 239.700 personer registrert som hushjelp i Singapore, ifølge myndighetene. De fleste er migrantarbeidere fra Indonesia og Filippinene.

Selv om arbeidsforholdene er blitt bedre, så gjenstår det en god del før forholdene er gode nok, ifølge John Gee i menneskerettighetsgruppa Transient Workers Count Too.

– Denne praksisen er helt klart vanlig, spesielt når det er snakk om å spare penger, sier Gee til Reuters.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Humanitarian Organisation for Migration Economics har minst 30 prosent av hushjelpene som har oppsøkt dem det siste halvåret klaget på at de får for lite mat. Mange tør ikke melde fra i frykt for å miste jobben.

– Nulltoleranse

Arbeidsdepartementet i Singapore sier de har gitt det omtalte ekteparet forbud mot å ansette utenlandske arbeidere i framtiden.

– Departementet har nulltoleranse for misbruk og dårlig behandling av arbeidere, sier Jeanette Har, i arbeidsdepartementet til Reuters.

Ifølge myndighetene har de opprettet en telefonlinje for utenlandske arbeidere som trenger hjelp til å komme ut av liknende arbeidsforhold.

Departementet sier de også ønsker å straffeforfølge arbeidsgivere som ikke gir sine hushjelper «tilstrekkelig» mat, «akseptable» boforhold og medisinsk hjelp.

Den omtalte hushjelpen skal nå være i bedre form og fått nye arbeidsgivere, ifølge Channel News Asia.