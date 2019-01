Ekstremkulde fra Arktis treffer USA – «livstruende temperaturer»

Onsdag var det meldt fra minus 23 grader til 40 minusgrader rundt i Midtvesten i USA. Det er de kjøligste temperaturene på 25 år i området.

ISKALDT: Det har lagt seg frostrim på øyevippene og i håret til studenten Daniel Dylla ved universitetet i Minnesota i dag. Foto: David Joles / AP

Ifølge The Washington Post er det i Norris Camp, Minnesota, som er målt aller kaldest til nå med 44 kuldegrader og 53 effektive kuldegrader.

De aller laveste temperaturene er ventet torsdag, hvor det er ventet temperaturer ned mot 34 kuldegrader i Chicago og iskald vind som gjør at det vil føles som om det er 42 effektive kuldegrader.

Det er et værfenomen som kalles for polarvirvler som treffer USA. Virvlene består av iskald luft, som sammen med vind sender temperaturene langt nedover.

Den føderale værtjenesten (NWS) advarer mot «livstruende» temperaturer og kjølige vinder, og kaller de arktiske luftmassene for «blant de kaldeste i moderne tid».

Skoler stengt og kansellerte flyvninger

Onsdag har innbyggere i delstatene Ilinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota og Wisconsin ikke fått levert post i postkassene sine, på grunn av kulda.

GODT KLEDD: En godt kledd mann er forberedt på ekstremkulden i Chicago onsdag. Foto: Rich Hein / AP

Flere statlige arbeidsplasser har vært stengt. Mer enn 3.000 flyvninger er kansellert på amerikanske lufthavner, og togstasjoner i og rundt USAs nest største by Chicago er stengt, melder CNN.

Ifølge avisa The Chicago Sun Times er en rekke skoler, museum, dyrehager og offentlige kontorer stengt.

ISFLAK: En forbipasserende tar bilder av isflak på Chicago River, etter kulden den siste uka. Foto: Stringer / Reuters

Fem dødsfall

De siste dagene er fem dødsfall knyttet til ekstremkulda. Amerikanske myndigheter ber folk om å kle seg godt, holde seg innendørs og å holde et øye med eldre og andre utsatte personer.

Onsdag ettermiddag stiger det frostrøyk fra Chicago-elven. Temperaturen i byen er ventet å synke utover kvelden.

FROSTRØYK: Frostrøyken siver opp fra Chicago River i kulden. Foto: Joshua Lott / AFP

Det er ikke bare kulda som kan være farlig. Det er også disse kalde vindene, som kan føre til frostskader i løpet av korte turer utendørs.

Ifølge The New York Times har disse temperaturene vært målt i løpet av onsdag:

Norris Camp, Minnesota: 44 kuldegrader og 53 effektive kuldegrader.

Minneapolis: 33 kuldegrader og 47 effektive kuldegrader.

Chicago: 30 kuldegrader og 46 effektive kuldegrader.

Milwaukee: 29 kuldegrader og 44 effektive kuldegrader.

Effektive kuldegrader er den følte temperaturen. Mye vind og høy luftfuktighet påvirker gjør at det føles kaldere enn gradestokken viser.

Kulden beveger seg østover, hvor det er ventet at temperaturene vil falle torsdag morgen til 24 kuldegrader i New York City og Boston, og minus 18 grader i Washington DC.

CHICAGO: I USAs tredje største by Chicago er det meldt ned mot 34 grader onsdag og torsdag denne uken. Foto: Stringer / Reuters

Etterlyser global oppvarming

Kulda er arktisk luft som har brutt ut av polarvirvelen som til vanlig sirkulerer rundt Arktis oppe i stratosfæren.

Innstilte tog. Foto: Scott Olson / AFP

Ifølge forskere kan ekstremværet komme av at luftstrømmene, som vanligvis holder seg i sirkulasjon, er svekket, og at de stadig bryter ut og trekker sørover.

Noen forskere mener at slike polarvirveler, som nå befinner seg over Midtvesten i USA, er noe vi vil få mer av på grunn av at luftstrømmene over Arktis blir forstyrret av klimaendringene, skriver Washington Post.

USAs president Donald Trump kommenterer kulden, og skriver på Twitter at han ønsker global oppvarming tilbake så raskt som mulig.

– Hva skjer med den globale oppvarmingen? Vær så snill og kom raskt tilbake, vi trenger deg, skriver presidenten.