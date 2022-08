Ekstrem tørke i Nord-Italia – Gardasjøen krymper til historiske nivåer

I Nord-Italia har det ikke regnet skikkelig på mange måneder. Landet er rammet av flere hetebølger, som flere andre land i Sør-Europa. Det har ført til ekstrem tørke i nord. 4. juli erklærte den italienske regjeringen unntakstilstand i fem nordlige regioner på grunn av tørke.

Høy vanntemperatur

Italias største innsjø, Gardasjøen, er hardt rammet av tørken. Vannivået nærmer seg det laveste som noen gang er målt i innsjøen. Temperaturen i vannet er rundt 26 grader. Det er samme temperatur som måles i Det karibiske hav. Normaltemperaturen i Garda-sjøen i august er 22 grader.

Gardasjøen er et svært populært turiststed. Turister som kommer til sjøen i år, møter et helt annet landskap enn tidligere år. Store områder av bleket stein ligger tørrlagt, langt fra den vanlige strandlinjen.

Steiner som normalt ligger under vann på halvøya Sirmione i Gardasjøen Vannstanden i Gardasjøen er ekstrem lav. Et sjømerke som normalt ligger langt fra land. Turistene slapper av på hvitvaskede svaberg som normalt er dekket av vann. Middelalderbyen på Sirmione når alt er normalt.

– Vi var her i fjor, vi syntes det var vakkert her, og vi kom tilbake i år. Det sier Beatrice Masi til ABC News.

– VI så at landskapet hadde endret seg veldig. Vi ble sjokkerte da vi gikk den vanlige turen vår rundt sjøen, vannet var ikke der, sier Masi.

Ordføreren i Garda, Mario Treccani, sier at sjøen mister to centimeter vann per dag.

– Normalt kan du høre bølgene bryte mot stranden, og vannet kan sprute opp på turistene som ligger på stranda. Nå hører vi ingenting, sier han.

– Det er trist.

Saltvann trenger inn i Po-elva

Po-elva, Italias lengste elv, har tørket kraftig inn de siste månedene. vannivået i elva er mer enn to meter under gjennomsnittet. En årsak er at det snødde 70 % mindre i fjellene i nord enn det gjorde året før. Samtidig gjør hetebølgene sitt til at elva tørker inn. Po-elva flyter gjennom Italias jordbruks- og industriområder.

Eksperter sier at en svakere elv fører til at mer salt sjøvann trenger seg lenger innover i landet.

– Normalt vil sjøvannet komme noen kilometer inn i elvemunningen. Nå viser data fra Po-elva at sjøvannet kommer så langt som 30 kilometer opp elva fra munningen, sier Paolo Ciavola, professor i kystdynamikk ved Universitetet i Ferrara til BBC.

UTTØRKET ELVELEIE: En restaurantbåt ligger i en uttørket turisthavn ved Po, i byen Ficarolo. Foto: Luca Bruno / AP

Sideelvene tørker også ut. Sammen med Po-elva er de en livline for byer og tettsteder i Nord-Italia.

– Vannet blir normalt brukt av bønder til vanning av avlingene. Nå vil bøndene tape enorme summer på grunn av saltvannet, sier Ferrara.

ØDELAGTE AVLINGER: I Italia og andre sør-europeiske land tørker avlingene inn. Her går en kvinne og ser på de ødelagte plantene på rismarken sin i Italia. Foto: Luca Bruno / AP

Vannet dreper plantene. De tåler ikke så høy konsentrasjon av salt som det er i elvevannet.

Tørke i Europa

Hetebølger rammer flere land i Europa i sommer. Skogbranner herjer i Frankrike, Spania, Portugal og Storbritannia. Landene har temperaturer opp mot 40 grader. I Portugal ble det målt 47 grader i juli. Sørlige områder i Storbritannia nådde også 40 grader.

Klimaforskningen er klar på at menneskenes utslipp av CO₂ og andre klimagasser bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.

Kloden er i dag 1,1 grad varmere enn førindustriell tid. Verdens land har blitt enige om å begrense oppvarmingen av kloden til 1,5 grad. Enorme, raske utslippskutt må til om man skal få til det, og unngå de verste konsekvensene av klimaendringene, ifølge FNs klimapanel.