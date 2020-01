Ekssoldat innrømmer journalistdrap i Slovakia

Det var 21. februar 2018 Slovakia ble rystet av et drap som var noe langt mer enn en ren kriminell handling med økonomiske motiver.

Den 27 år gamle journalisten Jan Kuciak hadde allerede skapt seg et navn gjennom å publisere avsløringer om hvor rotfestet samrøret mellom politikk, ordensmakt og forretninger.

Nå ble han funnet brutalt myrdet sammen med sin kjæreste i et hus i utkanten av den slovakiske hovedstaden Bratislava. De fem og en halv millioner innbyggerne i Slovakia var i sjokk. Noe slikt hadde aldri skjedd siden landet ble en selvstendig nasjon i 1993.

Det var store protester i Slovakia etter drapet på Jan Kuciak i 2018 Foto: VLADIMIR SIMICEK

Skjøt ham i brystet

Til manges overraskelse valgte den 37 år gamle tidligere soldaten Miroslav Marcek under rettssaken i Pezinok litt nord for Bratislava mandag å legge alle kortene på bordet.

Han fortalte at han hadde gjemt seg utenfor huset for å vente til Jan Kuciak kom hjem. Da kjæresten Martina gikk på toalettet, valgte morderen å slå til.

– Jeg skjøt ham i brystet sa Marcek, som la til at han følte at han også måtte drepe Martina Kusnirova slik at hun ikke kunne vitne om det som hadde skjedd. Den 37 år gamle Miroslav Marcek har bakgrunn som profesjonell soldat i den slovakiske hæren.

Tilståelsen i retten i Slovakia mandag kom som et sjokk fordi det så langt har vært vanskelig å få de som er knyttet til drapene til å innrømme det de har vært med på.

Men Miroslav Marcek sa at han var svært lei seg for det han hadde gjort og ønsket å beklage overfor ofrenes familier. Han sa at han var innleid for å gjennomføre drapene.

Drapene på Jan Kuciak og Martina Kusnirova sjokker fremdeles innbyggerne i Slovakia Foto: VLADIMIR SIMICEK / AFP

Står en rik forretningsmann bak?

Det er forretningsmannen Marian Kocner som er pekt ut som den som hadde gitt beskjed om å rydde journalisten av veien. Under rettssaken har Kocner nektet for at han har gitt beskjed om å drepe Jan Kuciak.

Også flere andre som står tiltalt, blant annet Miroslav Marceks fetter Tomas Szabo, har innrømmet at de har hatt noe med saken å gjøre, men at oppdraget aldri var å drepe journalisten.

Forretningsmannen Marian Kocner står også tiltalt i forbindelse med rettssaken etter drapet på Jan Kuciak Foto: Petr David Josek

Jan Kuciak hadde før han ble drept skrevet flere artikler som var sterkt kritisk til hvordan Marian Kocner hadde overtatt en TV-stasjon og på tvilsomt vis skaffet seg kontroll over eiendommer i Slovakia.

Statsminister måtte trekke seg

Drapet på Jan Kuciak førte til et voldsomt raseri i Slovakia. Store demonstrasjoner gjorde til slutt til at statsminister Robert Fico, regjeringen og landets politisjef måtte trekke seg.

Statsminister Robert Fico valgte i mars 2018 å trekke seg på grunn av drapet på journalist Jan Kuciak. Foto: VLADIMIR SIMICEK / AFP

Protestene var de største siden kommunismens fall i Tsjekkoslovakia seinhøstes 1989, og var også en medvirkende årsak til at den liberale juristen Zuzana Caputová i 2019 ble Slovakias første kvinnelige president.

Tsjekkoslovakia ble i 1993 delt i to selvstendige land, Tsjekkia og Slovakia. Begge landene er i dag medlem av både Nato og EU.