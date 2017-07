Ekspresident fikk inndratt statsborgerskapet i Ukraina

Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko har inndratt den tidligere guvernørens Mikhail Saakasjvilis ukrainske statsborgerskap.

Saakasjvili, som har vært president i Georgia, gikk av som guvernør i Odessa i Ukraina i protest mot det han mener er omfattende korrupsjon.

Det siste året har han kritisert Ukrainas president for ikke å ta et oppgjør med korrupsjonen i landet.

Mikhail Saakasjvili ble kjent i hele verden da han i 2003 ledet opprøret i hjemlandet Georgia og seinere ble valgt til president i landet.

Saakasjvili får en stor del av æren for å ha bekjempet mye av korrupsjonen i hjemlandet, og for at Georgia de siste ti årene har opplevd betydelig økonomisk vekst.

Men den frittalende og ofte impulsive Saakasjvili fikk også mange motstandere.

Da presidentperioden var over i 2013, ble det raskt satt i gang flere etterforskninger mot ham. Det gjorde at han valgte å forlate hjemlandet.

Fra Georgia til Ukraina

Mikhail Saakasjvili både studerte og avtjente militærtjenesten i Ukraina, og støttet aktivt opprøret på Maidan som veltet regimet til den russiskvennlige presidenten Viktor Janukovitsj i 2014.

Det vakte likevel oppsikt da den nye ukrainske presidenten Petro Porosjenko i mai 2015 utnevnte Saakasjvili til guvernør i Odessa, i et forsøk på å styrke reformprosessen og kampen mot korrupsjonen.

Men Saakasjvili møtte raskt omfattende motstand fra mektige forretningsfolk og byråkrater som følte at posisjonene var truet.

Til slutt valgte han å trekkes seg, samtidig som han gikk hardt ut mot sin tidligere venn og allierte Porosjenko.

– Det er i realiteten ingen politisk styring av dette landet, sa Porosjenko da han møtte NRK for et intervju i januar 2016.

Etter at han trakk seg som guvernør, har Saakasjvili dannet partiet «Bevegelsen av nye krefter».

De skal utfordre det han mener er et politisk system som umulig kan bringe det som er Ukraina offisielle mål: Et demokratisk og markedsliberalt europeisk samfunn.

Men nå må partiet etter alt å dømme klare seg uten frontfiguren. Bare ukrainske statsborgere kan lede partier eller stille til valg til parlamentet.

De ukrainske immigrasjonsmyndighetene antyder bare at Saakasjvili kan har gitt feilaktige opplysninger, eller at han er statsborger av et annet land, og at det endelige vedtaket om å inndra statsborgerskapet er tatt av Porosjenko.

Skarpe reaksjoner

Den ukrainske journalisten og parlamentsmedlemmet Mustafa Nayyem skriver på Facebook at vedtaket er det dummeste myndighetene kan gjøre, og et tegn på svakhet som vil slå tilbake.

Nayyem er medlem av «Bevegelsen av nye krefter». Han sammenligner saken med fengslingen av tidligere statsminister Julia Timosjenko under Janukovitsj-regimet.

En annen kjent journalist og parlamentsmedlem, Sergej Lestjsenko, skriver på sin Facebook-side at mens Ukrainas tidligere president satte politiske motstandere i fengsel, sender Porosjenko dem i eksil.

Mikhail Saakasjvili befinner seg for øyeblikket i USA og har så langt ikke kommentert saken.