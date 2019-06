– Dette er et forsøk fra de militære på å bryte opp sitt-ned-aksjonen, heter det i en uttalelse fra «The Sudanese Professionals Association», gruppen som har ledet protestene mot regimet siden desember i fjor.

Videopptak viser soldater som banker opp demonstranter med køller og setter fyr på telt. Det stiger røyk opp fra det området der demonstrantene har holdt til utenfor forsvarsdepartementet, rapporterer nyhetsbyrået Associated Press.

Demonstranter flyktet fra protestleiren i Khartoum mandag morgen. Foto: SOCIAL MEDIA / Reuters

Ifølge al-Jazeera og videoer publisert på sosiale medier, har de militære gått inn i leiren. I en uttalelse fra militærjuntaen for få dager siden kalte de leiren en «fare for den nasjonale sikkerhet».

To personer skal være drept ifølge «The Central Committee of Sudanese Doctors», men det er ikke bekreftet verken av myndighetene eller av ledelsen for opposisjonen.

Demonstranter her sperret en av hovedgatene i byen med barrikader og brennende bildekk, ifølge AFPs reporter i Khartoum.

En demokratiaktivist i protestleiren i Sudans hovedstad Khartoum søndag Foto: ASHRAF SHAZLY / AFP

Demonstrantene krever overgang til sivilt styre i Sudan og etablerte en leir for sin sitt-ned-aksjon utenfor forsvarsdepartementet i hovedstaden Khartoum. De krever demokrati etter at de militære i april fjernet president Omar al-Bashir fra makten etter tretti år som landets president.

Opposisjon og militærjunta blir ikke enige

Opposisjonens ledere og de militære makthaverne har ikke klart å bli enige om en overgangsordning fram til frie valg og demokratisk styre.

Alliansen av flere opposisjonsgrupper krever at det blir satt inn et midlertidig sivilt styre, men militærjuntaen nekter å gi fra seg makten. De mener at den øverste lederen i landet inntil videre bør være juntaleder Abdel Fattah al-Burhan.

En mann blir sjekket av en aktivist før han kan slippe inn i protestleiren i Khartoum Foto: ASHRAF SHAZLY / AFP

Samtidig krever demokratiaktivistene at det skal gå lengre tid fram til det holdes et fritt valg enn det militærstyret kan godta. Opposisjonen vil at alle de sosiale og politiske nettverkene som er etablert av tidligere president al-Bashirs parti skal oppløses og at hans støttespillere i statsinstitusjonene fjernes, før det kan holdes valg.