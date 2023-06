Eksplosjoner i Kyiv: – Vi er ikke redde

Minst to eksplosjoner har rammet Kyiv. Vitner forteller at de kunne høre to eksplosjoner, og se røyk i lufta etter det som kan ha vært raketter. Borgermester Vitali Klitschko sier at eksplosjoenen kom fra luftvernsystemet nær hovedstaden. Ingen bygninger eller kritisk infrastruktur ble ødelagt, ifølge borgermesteren.

Folk flyktet ned i bomberom, kjellere og T-banestasjoner. Viktoria Rudyuk og Irina Bgan søkte tilflukt på en av metrostasjonene i sentrum av Kyiv sammen med resten av klassen.

– Vi er ikke redde. Dette har vi gjort mange ganger i løpet av det siste året. Vi tror på de militære styrkene våre, sier Bgan til NRK.

Viktoria forteller at hun hadde pynta seg ekstra til avslutninga fordi hun skulle danse vals. Hun håper at flyalarmen blir avblåst raskt og at de kan fortsette avslutningen.

Søkte dekning i bomberom

Eksplosjonene i Kyiv skjedde samtidig med at afrikanske ledere besøker president Volodymyr Zelenskyj i hovedstaden Kyiv. Med seg har de et fredsinitiativ og et håp om å kunne ha en meglerrolle mellom Ukraina og Russland.

Tidl. statsminister i Uganda Ruhakana Rugunda, Zambias president Hakainde Hichilema, Senegals president Macky Sall, Komorenes president Azali Assoumani, Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa og Egypts statsminister Mustafa Madbuly besøkte en massegrav i Bucha fredag. Samtidig ble hovedstaden utsatt for angrep. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Deres bilkortesje kjørte inn på et hotell der delegatene søkte tilflukt i et bomberom.

Afrikanerne med Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa og Senegals president Macky Sall i spissen hadde akkurat besøkt Bucha. Bydelen utenfor Kyiv var åsted for intense kamper i starten av krigen og der Russland begikk alvorlige krigsforbrytelser.

Ukrainske myndigheter sier at angrepene er en beskjed til den afrikanske delegasjonen.

Analyse: Hvorfor er afrikanske ledere i Ukraina? Ekspander/minimer faktaboks Seks afrikanske statsledere har tatt initativ til en dialog, og fått grønt lys fra både Putin og Zelenskyj. De fleste afrikanske land er i den ganske unike situasjonen at de blir sett på som relativt nøytrale av begge parter, og tanken er derfor at de vil få til en dialog som på sikt kan utvikle seg til konkrete forhandlinger. Ambisjonene er ikke snarlig fred, men starten på en langvarig fredsprosess hvor afrikanske land fasiliterer. Det pågår en kamp om Afrikas gunst. Lavrov reiser på tur stadig vekk, og Ukraina skal opprette ti ambassader i Afrika. Til gjengjeld er afrikanske statsledere veldig opptatte av dialog for å sikre at kornavtalen fortsetter å eksistere. For Sør-Afrika sin del er det viktig å forsvare sitt nøytrale standpunkt, fordi de har fått mye kritikk fra Vesten, og spesielt USA, for å ikke være mer kritiske til Russland. Senest i vinter hadde Sør-Afrika militærøving sammen med Russland og Kina. Og i august er det planlagt et Brics-møte i Johannesburg, hvor Putin har meldt sin ankomst. Derfor raser debatten i Sør-Afrika: Skal de følge opp sitt medlemskap i ICC og arrestere ham, eller ikke. Alt dette innspiller som bakgrunn til hvorfor denne fredsdialogen nå er satt i gang.

Fredsinitiativ

De afrikanske lederne foreslår en rekke tillitsbyggende tiltak som skal kunne danne grunnlag for forhandlinger, ifølge et dokument som nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til.

Disse tiltakene kan innebære tilbaketrekking av russiske styrker, fjerne taktiske atomvåpen fra Belarus, oppheve den internasjonale arrestordren på Vladimir Putin, og lette på sanksjonene mot Russland.

Lørdag skal de besøke Moskva og ha møte med Vladimir Putin.

Fredsinitiativet kommer kort tid etter at Ukraina har startet en motoffensiv som har presset russiske styrker tilbake i noen områder ved Mariopol.