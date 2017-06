Eksplosjon ved sentralstasjonen i Brussel: Mann med bombebelte uskadeliggjort

Sentralstasjonen i Brussel (Gare Centrale) ble tirsdag kveld evakuert etter meldinger om en mindre eksplosjon.

Bilder i sosiale medier viser en eksplosjon som går av inne på stasjonen. Flere medier skriver at hendelsen skal ha skjedd i lobbyen.

Belgiske politistyrker som var på patrulje i nærheten av stasjonen skal ha «nøytralisert» en person, sier en talsmann for politiet.

Politiet sier situasjonen er under kontroll, og ingen andre enn den antatte gjerningsmannen skal være skadd.

Nyhetsbyrået AP skriver at den belgisk politi opplyser til avisa La Libre Belgique at mannen skal ha hatt på seg en sort ryggsekk og et belte med eksplosiver.

– Panikk

Rémy Bonnaffé sier han hørte to eksplosjoner. Han tok dette bildet av den ene. Foto: RÉMY BONNAFFÉ / @remybonnaffe

Arnaud Reyman, en talsperson for jernbaneverket Infrabel, sier det «brøt ut panikk etter en hendelse» på Gare Centrale. Sentralstasjonen er naturlig nok hyppig frekventert av besøkende og reisende som er på tur i den belgiske hovedstaden.

Rémy Bonnaffé satt og ventet i hallen inne på sentralstasjonen da han hørte smellet.

– Plutselig hørte jeg en veldig høy eksplosjon. Jeg så et brennende objekt foran meg. Folk så seg rundt, så kom det en ny eksplosjon, og folk begynte han å løpet fra stasjonen, sier Bonnaffé til CNN.

Ifølge den belgiske nettavisen Le Soirs direkterapportering er deler av jernbanetrafikken fra Gare Centrale ha blitt stoppet som følge av hendelsen. Deler av det sentrale møtestedet Grand Place skal også ha blitt sperret av.

I mars i fjor døde 32 mennesker da det ble utløst bomber både ved byens hovedflyplass og i metroen. Gjerningsmennene skal ha vært involvert i angrepet i Paris i 2015, og hadde koblinger den til terrorgruppa Den islamske staten.

AVKLART: Politiet opplyser at de har situasjonen under kontroll. Foto: Emmanuel Dunand / AFP

