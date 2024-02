Eksplosjon ved bygård i forstad til Stockholm

Politiet fikk melding klokken 02.14 natt til fredag om en kraftig eksplosjon i Storskogen i Sundbyberg.

Eksplosjonen skjedde ved en bygård i forstaden, en mil nord for Stockholm.

Flere svenske medier skriver at en mann med tilknytning til det kriminelle Foxtrot-nettverket er bostedsregistrert i bygningen.

Denne mannen er tidligere dømt for flere ekplosjoner i Stockholm-området.

Store materielle skader

Ingen personer skal være skadd i eksplosjonen, men det er store materielle skader på bygningen. Blant annet er vinduer blåst ut og en port og en balkong er skadet.

Ifølge brannvesenet er det skader helt opp til 10. etasje av bygningen.

– Det er for tidlig å si noe om hva som har eksplodert, utover at det var et kraftig smell, sier pressetalsperson Anna Westberg i Stockholm-politiet til SVT.

Ingen pågrepet

Ifølge Sveriges Radio (SR) kunne eksplosjonen høres over store deler av Stockholm.

– Det smalt og hele huset ristet, forteller Agnetha som bor på andre siden av gaten til SR.

– De ødelegger livet for mange mennesker. Jeg forstår ikke hvorfor man gjør det, sier den tydelig pregede naboen.

Les også Jobber mot gjengkriminalitet i Oslo: – Forstår ikke hvorfor politikere drar til Sverige

Politiet opplyser at de ikke har pågrepet noen, men etterforsker saken som grovt skadeverk med fare for allmennheten.

I løpet av natten har det pågått tekniske undersøkelser på stedet og politiet har gjort rundspørring i området.

149 eksplosjoner i fjor

Det har de senere årene vært en rekke kraftig eksplosjoner i Sverige, de fleste av dem knyttet til oppgjør i kriminelle miljøer.

– Det er klart at det er nærliggende å tro at det også her finnes en kobling til gjengkriminalitet, sier Westberg til Expressen.

Siden politiet begynte å føre statistikk i 2018, har de ikke hatt et år med større beslag og flere eksplosjoner enn i fjor.

I løpet av 2023 ble det registrert 149 eksplosjoner og over ti tonn sprengstoff ble beslaglagt av svensk politi, ifølge NTB.

Ifølge politiet er halvparten av eksplosjonene utført med dynamitt fra bedriftsmarkedet.

1. januar ble straffen skjerpet for lovbrudd knyttet til sprengstoff.