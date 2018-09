Eksplosjon og brann i kjøpesenter i New York

Avisen The Sun skriver at eksplosjonen skjedde inne i et parkeringshus på 10 etasjer i tilknytning til kjøpesenteret Kings Plaza i Brooklyn i New York.

Øyenvitner forteller om en kraftig eksplosjon etterfulgt av mye svart røyk.

Kjøpesenteret King's Plaza Shopping Center ligger i bydelen

Brooklyn.

Det har brutt ut en kraftig brann som følge av

eksplosjonen, melder ABC7NY.

Brannvesenet advarer

Brannvesenet ber spesielt personer som har asma om å holde seg borte fra området.

Ifølge amerikanske medier blir brannmenn og kunder behandlet for mindre alvorlige helseplager etter å ha pustet inn mye røyk.

Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke kjent.

Hele kjøpesenteret og området rundt er sperret av.