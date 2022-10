Eksplosjon i Tyrkia: 49 menneske skal vere innesperra i gruve

Ordføraren i Amasra, Recai Çakir, seier til tyrkisk TV at 87 arbeidarar var nede i gruva då eksplosjonen skjedde.

Minst 14 av desse blei redda eller fekk til å ta seg ut sjølve. To er skadde, seier ordføraren.

Han legg til at seks arbeidarar ligg inne i gruva utan å røre på seg, og at dei veit dette grunna sporingsbrikker dei har i hjelmane sine. Desse arbeidarane kan ha besvimt, meiner han.

Skjedde kring 300 meter under inngangen

Amasra ligg i Bartin-provinsen heilt nord i Tyrkia.

Videoopptak frå tyrkisk TV syner ifølge byrået menneske som blir borne inn i ambulansar, og ei stor mengd redningsmannskap inne i området.

Eksplosjonen skal ha skjedd kring 300 meter frå overflata kring klokka 17.15 norsk tid.

Fleirtalet av dei som er fanga skal halde til på same nivå som eksplosjonen, og nokre ytterlegare personar er 50 meter lenger ned, seier guvernør Nurtaç Arslan til nyheitsbyrået Anadolu Ajansi.

Skuldar på problem med transformator

Årsaka til eksplosjonen skal vere eit problem med ein transformator inne i gruva, som er eigd av det statlege selskapet Turkish Hard Coal Enterprises.

Det seier den tyrkiske katastrofehandteringsstyresmakta (AFAD) fredag kveld.

Den tyrkiske fagforeininga for gruvearbeidarar, Maden Is, hevdar at eksplosjonen er grunna metangass som har hopa seg opp, melder AFP.

Styresmaktene i landet seier det er for tidleg å konkludere kva som har forårsaka ulukka.

Tyrkisk energiminister Fatih Donmez og innanriksminister Suleyman Soylu skal vere på veg til gruva.

Tyrkias verste gruveulykke skjedde i 2014, då 301 menneske omkom då ei kolgruve tok fyr i Soma vest i landet.