Eksplosjon i Tyrkia – styresmaktene kallar det eit terrorangrep

Påtalemakta i Tyrkia etterforskar hendinga som eit terrorangrep.

Søndag morgon fekk tyrkisk politi meldingar om både ein eksplosjon, etterfulgt av skotveksling, nær parlamentet i hovudstaden Ankara.

Ambulanse, politi, redningsmannskap og bombepersonell rykte raskt ut til staden.

To personar skal ha parkert ein bil framfor Innanriks­departementet klokka halv ti søndag morgon, og utført eit bombeangrep.

– Ein av terroristane sprengde seg sjølv i lufta, den andre terroristen er «nøytralisert», skriv innanriksministeren, Ali Yerlikaya, på sin Facebook-profil.

To sikkerheitsvakter skal ha blitt skada i angrepet.

Yerlikaya takkar dei to for «heroisk innsats» og opplyser at ingen av dei skal vere livstruande skada, men at dei er sendt til sjukehus.

Dei to personane skal ha kome til staden i denne bilen. Foto: CAGLA GURDOGAN / Reuters

Ber folk ikkje få panikk

Ifølge det tyrkiske nyheitsbyrået Hürriyet skal den andre personen ha blitt avvæpna av ei sikkerheitsvakt som var på staden idet personen klargjorde eit våpen. Også denne personen skal ha hatt ei bombe.

Sikkerheitsdirektoratet i Ankara ber folk om ikkje å få panikk, og presiserer at den siste bomba er fjerna frå området, og at ho bli detonert «på ein kontrollert måte».

Eksplosjon i Tyrkias hovedstad Du trenger javascript for å se video.

– Forrædersk handling

Fleire politikarar har fordømt angrepet. Handelsminister Ömer Bolat skriv på X/Twitter at den tyrkiske staten vil utrydde «all form for terrorisme», medan justisministeren kallar det for ei forrædersk handling.

Innanriksminister Ali Yerlikaya skriv at kampen mot terror, narkotikahandlarar, gjengar og organisert kriminalitet, vil halde fram.

Dei tyrkiske parlamentet har hatt sommarferie, og skulle opne att i dag. Det var venta at president Recep Tayyip Erdogan skulle delta i opninga søndag kveld, ifølge nyheitsbyrået Reuters.

Bombespesialistar fjerna ei udetonert bombe frå staden. Foto: ADEM ALTAN / AFP