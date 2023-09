Eksplosjon i Stockholm – minst tre skadet

Rundt 21-tiden ble politiet varslet om en eksplosjon i en bygård i Hässelby strand vest i Stockholm. Vitner i området forteller om et kraftig smell i forbindelse med eksplosjonen.

– Jeg hørte det, og det smalt som inn i helsike, sier en beboer i området til svenske Aftonbladet.

Politiet melder om at de skadde håndteres av ambulansepersonell og at skadeomfanget foreløpig er uklart.

Det er heller ikke klart hva det er som har skjedd og politiet kan ikke si noe om dette er knyttet til den siste tidens gjengkriminalitet.

Eksplosjonen skal ha skjedd i en trappeoppgang.

Politiet opplyste først at minst én person var skadd, før dette ble oppdatert til at to er skadd.

Ifølge TV4 har en nasjonal bombegruppe ankommet området.

Sverige har den siste tiden vært rammet av en voldsbølge. Bare i september er ni personer skutt og drept i landet. Voldsbølgen kan vise seg å bli en av de blodigste på mange år. Om eksplosjonen i dag er knyttet til voldsepisodene den siste tiden er ikke kjent.

Bilder fra området viser skadeomfanget etter eksplosjonen Foto: Pontus Lundahl/TT / NTB

– Det hørtes ut som en bombe, forteller en person som bor i nærheten, til Expressen.

– Da jeg gikk ut på balkongen, kom en jente og sprang ut og ropte «hjelp meg».

Eksplosjonen kunne også merkes i Rinkeby, som ligger et par kilometer unna.

Politiet opplyser at boligene i området er evakuert – en skole i nærheten skal være åpnet for beboerne i området.