Det melder det halvstatlige iranske nyhetsbyrået ISNA. Iranske myndigheter sier ifølge AFP at skipet ble truffet av to missiler.

Det er uklart når eksplosjonen skjedde, men den siste automatiske posisjonsoppdateringen fra skipet skjedde før midnatt.

Nyhetsbyrået meldte i dag tidlig at skipet sto i brann. Store mengder olje skal ha lekket ut i Rødehavet etter hendelsen, men lekkasjen skal nå være stoppet. To av lasterommene om bord skal ha blitt skadet i eksplosjonen.

Ifølge det halvoffisielle nyhetsbyrået INSA, sier ikke navngitte eksperter at de tror det dreier seg om et terrorangrep.

Det er ikke kommet noen offisielle uttalelser fra verken Iran eller Saudi-Arabia etter eksplosjonen.

Like før klokken 08.00 meldte iranske Nour News at eksplosjonen er under kontroll og at mannskapet er trygge. Skipet skal nå ha satt kursen for Iran.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Høy spenning

Eksplosjonen i tankskipet skal ha skjedd rundt 100 kilometer utenfor havnebyen Jeddah.

En talsmann for USAs marine, løytnant Pete Pagano, sier at marinen kjenner til «rapportene om hendelsen», men vil ikke gi ytterligere kommentarer.

De siste månedene har spenningen økt i området og iranske myndigheter har flere ganger stoppet utenlandske skip som har fraktet olje gjennom Hormuzstredet.

Iran er også blitt beskyldt for å ha angrepet flere utenlandske skip i området.