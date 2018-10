Eksplosiver skulle til Obama og Clinton-ekteparet

Først kom meldingen om at en tekniker som undersøker posten for Bill og Hillary Clinton hadde oppdaget en pakke som trolig inneholder eksplosiver.

Deretter kom meldingen om at Barack Obama og Det hvite hus også hadde mottatt tilsvarende mistenkelige pakker. En kilde sier til nyhetsbyrået Reuters at opplysningen om en pakke adressert til Det hvite hus er feil.

Til slutt ble CNN-kontoret i New York evakuert. Bombeteam er på plass for å gjennomsøke Time Warner bygningen hvor NY-filialen holder til.

Flere av CNNs medarbeidere opplyste gjennom Twitter at det var funnet en mulig eksplosiv gjenstand i bygningen. Fjernsynskanalen måtte avslutte direktesendingen fra studioet i New York og la Washington-kontoret overta.

Ble stanset på mottak

Den mistenkelige pakken, som skal være adressert til Hillary Clinton, ble oppdaget tirsdag kveld lokal tid, mens pakken til Obama ble håndtert onsdag morgen.

Hillary Clinton er i Florida, på valgkamp for Demokratene i forkant av Kongressvalget 6. november. Bill Clinton derimot befant seg i familiens hjem i Chappaqua, som ligger 4–5 mil nord for New York by.

Den mistenkelige pakken ble stanset på en mottak og kom aldri nær Clintons hjem.

Funnet av pakken stilet til Clinton bekreftes av en talsmann for New York-politiet til New York Times (NYT).

Barack Obama skal også ha mottatt en mistenkelig pakke. Foto: Nam Y. Huh / AP

Talsmannen forteller videre at en lignende pakke ble sendt i posten til Barack Obama, til hans hjem i hovedstaden Washington D.C.

Begge pakkene til de tidligere presidentene ble oppdaget av Secret Service, det føderale byrået som beskytter nåværende og tidligere presidenter, skriver CNN.

All post som sendes til ekspresidenter går gjennom omfattende undersøkelser, forteller en talsmann for Secret Service til CNN.

Barack Obama har etter presidentgjerningen bosatt seg med familien i hovedstaden Washington D.C. Foto: Andrew Harnik / AP

Sprengladning sendt til milliardær

Polititalsmannen for New York-politiet sier at gjenstanden som er sendt til Clinton ligner den som ble funnet hjemme hos milliardæren og investoren George Soros på mandag. Soros bor i en forstad nord for New York City.

Bomben han mottok var laget av et rør fylt med eksplosiver, og ble ødelagt i en kontrollert sprengning av en bombegruppe.

Politimyndighetene tror det er samme person som står bak alle de tre forsendelsene, skriver Washington Post.

Samarbeider bredt

Ifølge NBC News samarbeider New York-politiet med Secret Service og FBI for å undersøke saken.

FBI bekreftet raskt på Twitter at de var orientert om pakken til Clinton. Joint Terrorism Task Force (JTTF) har involvert føderale, delstatlige og lokale enheter i etterforskningen av saken.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er president Donald Trump orientert om funnene av de mistenkelige gjenstandene. En tjenestemann i Det hvite hus sier at de tar situasjonen på alvor.