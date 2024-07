Eksperter: Slik kan Trump tjene på attentatet

Et bilde kan som kjent si mer enn tusen ord. En knyttet neve, et blodig ansikt, sikkerhetsvakter som overmanner en tøylesløs Trump. Og «stars and stripes» som vaier i bakgrunnen.

Flere har dratt paralleller til det ikoniske bildet av amerikanske marinesoldater som heiser det amerikanske flagget etter slaget om Iwo Jima på slutten av Stillehavskrigen i 1945.

VEKKER ASSOSIASJONER: Amerikanske marinesoldater reiser flagget på fjellet Suribachi på den japanske øyen Iwo Jima 23. februar 1945. Foto: Joe Rosenthal / AP

– Jeg tror vi kan kalle dette for «attentat marketing», sier retorikkekspert Kjell Terje Ringdal ved Høyskolen Kristiania, om Trumps umiddelbare respons på skuddangrepet.

– Dette er en Trump som på et tiendedels sekund forstår verdien av det som skjer.

Donald Trump ble eskortert av scenen under et valgkamparrangement i Pennsylvania lørdag.

Kontrasten til en fomlende, alderspreget Biden er slående, og kan bli avgjørende den kommende valgkampen, mener Ringdal.

– Hadde jeg vært del av Bidens kampanje nå, ville jeg tenkt: «Der tapte vi for alvor», sier Ringdal.

Kjell Terje Ringdal er førstelektor ved Høyskolen Kristiania i Oslo, der han underviser i retorikk, samfunnspåvirkning og public relation. Foto: Heiko Junge / NTB

– Dette bekrefter Trumps grunnfortelling om alle de offisielle kreftene som vil ham uvel. Den ulmebrannen av skepsis, mistillit og splittelse som har ligget i det amerikanske samfunnet har nå tatt fullstendig fyr.

VISTE STØTTE: «Trump eller døden», star det på flagget, som en mengde Trump-supportere vaier med utenfor Trump Tower søndag. Foto: KENA BETANCUR / AFP

Statsmannsaktig og mer aggressiv

Donald Trumps utspill etter angrepet levner liten tvil om at han har tenkt å fortsette som før.

Bare timer etter at han ble skutt kom en uttalelse fra ekspresidentens valgkampapparat som sa at han ser frem til republikanernes landsmøte mandag.

Foto: Brendan McDermid / Reuters

Søndag ettermiddag maner Trump til samling,

– Det er viktigere enn noen gang at vi står samlet, viser vårt sanne ansikt som amerikanere og ikke lar ondskap vinne, skriver han i et nytt innlegg på Truth Social.

Se hele innlegget her:

Foto: Faksimile / Truth Social

USA-ekspert Sofie Høgestøl sier at de neste dagene vil vise hvordan Trump svarer på angrepet politisk. Hun er spent på landsmøtetalen hans.

– Spørsmålet er om han vil bruke talen til å være mer forsonende, som han har vært på sosiale medier det siste døgnet, eller om han vil bruke en mer velkjent Trump-retorikk som er mer splittende, sier hun.

I alle tilfeller vil hendelsen bygge opp om Trumps budskap som en som tar kampen mot etablissementet, ifølge Høgestøl.

– Han ser jo ut som en politisk messiasfigur. De bildene fra i går blir ikoniske og et eksempel på det.

Sofie Høgestøl er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og følger nøye med på amerikansk politikk. Foto: Johanna Hauge / NRK

Retorikkprofessor Jens E. Kjeldsen ved UiB tror man fremover vil se en Trump som opptrer både statsmannsaktig og aggressiv.

– Han kan vise til at han tok det helt rolig i situasjonen og be folk om å stå sammen. Men det vil også være en mulighet for å angripe motstandere.

Jens E. Kjeldsen er professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen. Foto: Tove K. Breistein / NRK

Trumps teknikk minner om tobakksindustriens, mener Kjeldsen, som handler om å skape tvil heller enn å forsøke å overbevise folk.

– Han kan si ting som «de vil skade oss», uten at det er helt klart hvem han viser til. Da kan tilhørerne sette inn den eller det de selv ikke liker.

Ber partiene «skru ned retorikken»

Responsene fra det politiske miljøet i USA var nærmest unison etter angrepet: Slå ring om Trump, og ta avstand fra politisk vold.

President Biden ba for Trump og familien, og fordømte angrepet. Det samme gjorde tidligere president Barack Obama, George Bush og demokraten Nancy Pelosi.

Melania Trump oppfordrer til å se forbi det politiske venstre-høyreskillet, mens speaker Mike Johnson ba begge partiene i USA om å «skru ned retorikken»

KLANDRER BIDEN: Ohio-senator James David Vance. Foto: Marco Bello / Reuters

Men en av de mulige kandidatene til rollen som Trumps visepresident, James David Vance, slo sprekker i samholdet, og la ansvaret for angrepet på Biden.

– Det sentrale premisset i Bidens kampanje er at president Donald Trump er en autoritær fascist som må stoppes for enhver pris. Den retorikken ledet direkte til drapsforsøket på president Trump, skriver Ohio-senator Vance på X.

BER OM MODENHET: Utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: Amanda Iversen Orlich / n649101

Utenriksminister Espen Barth Eide sier i NRKs nyhetssending at angrepet er en svært alvorlig omdreining i amerikansk politikk.

– Jeg håper alle parter viser seg situasjonen moden, og passer på å ikke bruke dette politisk, men tvert imot samler seg om at politisk vold, det skal man ikke ha uansett, sier Eide.

– Jeg håper de to store partiene står sammen om å avvise dette og ikke forsøker å bruke det verken den ene eller andre veien i det politiske spillet.