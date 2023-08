Eksperter: Dømt Trump kan likevel bli president

– Vi har aldri har vært vitne til noe liknende i amerikansk historie, sier USA-ekspert Sofie Høgestøl.

Konsekvensene er vanskelige å spå, men Trump kan fortsatt stille til valg, forklarer hun.

– Det er ingenting i det amerikanske lovverket eller i grunnloven som hindrer en kandidat fra å stille, selv fra en fengselscelle, sier Høgestøl.

Hun viser til sosialisten Eugene Debs, som i 1920 fikk over en million stemmer, til tross for at han satt fengslet, dømt for oppvigleri.

Eugene Debs løslates fra fengsel i 1921. Foto: Underwood & Underwood / Library of Congress

– Påvirker trolig ikke Trumps kandidatur

Trump kjemper mot andre toppolitikere om å stille som republikanernes presidentkandidat i 2024, hvor han nå leder på meningsmålingene.

Sofie Høgestøl er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og følger nøye med på amerikansk politikk. Foto: Ole Kaland / NRK

I en fersk meningsmåling fikk Trump tre ganger større oppslutning en utfordreren Ron DeSantis.

USA-ekspert Eirik Løkke tror heller ikke at denne saken blir et problem for Trump i valgkampen.

– Paradokset her er at det antageligvis ikke påvirker hans kandidatur. I hvert fall ikke for å sikre seg nominasjonen fra det republikanske partiet, sier Løkke til NRK.

– Det er fortsatt en stor andel republikanere som tror at valget i 2020 ble stjålet. De tror på Trumps forklaring om at Biden ikke vant valget. Og mange av de ser denne tiltalen som nok et forsøk på å stjele valget i 2024, sier Høgestøl.

– Har forsøkt å begå et kupp

Det er fremdeles uvisst når saken skal gå for retten, og Trump er fortsatt ikke dømt. Men bare det at han blir tiltalt, er stort, sier Løkke:

– Det denne tiltalen sier, er at vi har en tidligere president som har forsøkt å begå et kupp: Altså på udemokratisk vis beholde makten, selv om han tapte valget.

Eirik Løkke, rådgiver i tankesmien Civita. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Løkke mener tiltalen er «den klart mest alvorlige» tiltalen som Trump har fått mot seg så langt.

– Det er alvorlig for Trump, men det er også alvorlig for demokratiet i USA, sier Løkke.

– Det er grunnleggende i et demokrati at man har troen på at det er frie valg og at stemmen er hemmelig, at prosessen er rettferdig. Men i stedet for at denne troen har kommet tilbake, så har krisen spredt seg til rettssystemet, påpeker Høgestøl.

Hun er bekymret for det amerikanske demokratiet, men ser samtidig noen lyspunkt.

– Det vi så under Trump sist var at tross alt er mange av de amerikanske institusjonene ganske solide.

De fire kravene

Det er bare fire krav man må oppfylle for å bli en amerikansk president, skriver The Economist.

Du må være født i USA. Du må være minst 35 år gammel. Du må ha bodd i USA i minst 14 år. Du kan ikke være president i mer enn to perioder, altså åtte år.

Donald J. Trump fyller alle kravene.

Historisk tiltale

«Til tross for at han tapte, var den tiltalte fast bestemt på å bli ved makten».

Slik starter den 45 sider lange tiltalen mot Donald Trump, som ble offentliggjort i går kveld.

Ifølge tiltalen forsøkte Trump å påvirke valgresultatet fra valgdagen 3. november 2020, da han tapte for Joe Biden.

De neste månedene spredde Trump løgner om valgjuks og at han hadde vunnet valget, heter det i tiltalen.

I januar 2021 stormet rasende Trump-tilhengere kongressbygningen i Washington D.C, hvor minst fem mennesker mistet livet.

Selv avviser Trump alle anklagene og mener tiltalen er politisk motivert. Han kaller tiltalen for en heksejakt.