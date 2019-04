Eksperter tviler på kjente konfliktgrupper i landet

Over 150 personer er drept i angrep på kirker og hoteller på Sri Lanka 1. påskedag.

Dødstallene stiger, og flere hundre skal være skadd.

Myndighetene sier rett før klokken 13 norsk tid at de vet hvem som står bak, men det er ikke offentlig kjent hvem de mener det er.

Erik Solheim ledet forhandlingene i borgerkrigen i mange år, og kjenner Sri Lanka svært godt. Han mener muslimer i Sri Lanka historisk har vært en veldig moderat gruppe.

– Det er spekulasjoner på et tidlig tidspunkt, men historisk har muslimer på Sri Lanka vært en veldig moderat gruppe. Det har vært veldig få ekstremister og knapt noe vold på Sri Lanka med opphav i islam. Det har vært buddhister, hinduer og andre grupper som har tydd til vold, sier Solheim til NRK.

Men han mener heller ikke disse gruppene er typiske for angrepene søndag.

Sri Lanka Ekspandér faktaboks * Øystat utenfor sørspissen av India, med et areal på 65.000 kvadratkilometer. * Befolkning er på vel 20 millioner. Av disse utgjør singaleserne 75 prosent og tamilene 15 prosent. * 70 prosent av befolkningen er buddhister, 13 prosent hinduer, 6 prosent katolikker og 10 prosent muslimer. * Selvstendig fra Storbritannia i 1948. Var tidligere under portugiserne (1505-1656) og nederlenderne (1656-1796). * Tamilene fremmet i 1972 krav om sin egen stat nord på øya. Konflikten utviklet seg til full borgerkrig. Tamilenes opprør ble knust i 2009, da hadde konflikten kostet 100.000 mennesker livet. 40.000 sivile tamiler skal ha blitt drept i opprørets siste dager. * Forfatningen er en blanding av presidentstyre og parlamentarisme. Presidenten velges direkte for fire år, og kan gjenvelges en gang. Valg til nasjonalforsamlingen må holdes senest hvert femte år. * Viktigste eksportartikkel er te, i tillegg er tekstiler også viktig. Mange srilankere arbeider i utlandet. BNP i 2014 var 620 milliarder kroner. (Kilde: AFP)

IS presset i Midtøsten

Solheim sier det har vært spekulasjonert i om IS ville trappe opp i Sør-Asia.

– Dette er fortsatt nytt, men det kan jo tenkes at IS, når de er slått og utradert som en militær kampgruppe i Midtøsten, ser seg tjent med å spre terror til andre deler av verden for å vise at de fortsatt eksisterer, sier Solheim.

Han tenker at det kan være så enkelt at man slår til der man har mulighet.

– Det skal ikke mange ekstreme terrorister til for å gjennomføre en aksjon som dette, selv om det krever en viss organisering.

– Hvordan kan det påvirke freden i Sri Lanka som har vart i ti år?

– Jeg tror at Sri Lanka i dag er et stabilt land. Hvis ikke vi ser nye, gjentatte terrorangrep, så vil dette være som terrorangrepene var i Frankrike, det vil ikke destabilisere landet. Jeg tror Sri Lanka i dag er rimelig stabilt, selv om mange de underliggende politiske spørsmålene ikke er løst, sier Solheim.

Tamilene fremmet i 1972 krav om sin egen stat nord på øya. Konflikten utviklet seg til full borgerkrig. Tamilenes opprør ble knust i 2009, da hadde konflikten kostet 100.000 mennesker livet. 40.000 sivile tamiler skal ha blitt drept i opprørets siste dager.

Fra 2000 til 2005 var Solheim spesialrådgiver i Utenriksdepartementet med spesielt ansvar for fredsprosessen på Sri Lanka. Han forhandlet i 2001 fram en våpenhvile som brøt sammen to år senere.

Utelukker tamilske tigre

Iselin Frydenlund er førsteamanuensis i religionsvitenskap.

Hun beskriver terroren som overraskende og uoversiktlig, og at det ikke er noen klar avsender annet enn et klassisk terrorangrep med å spre frykt.

Hun sier man ikke har sett den typen vold på Sri Lanka siden krigens dager, da de tamilske tigrene var aktive.

– Før visste man at det var de tamilske tigrene. Men de ville aldri angrepet katolske mål, så de er helt utelukket, sier Frydenlund.

– Hva med militante muslimske grupper?

– Det er ikke tradisjon for det på Sri Lanka. De har hatt felles sak med katolikker med å få økt minoritetsvern, sier Frydenlund.

Hun sier det heller ikke er tradisjon for buddhistiske grupper å gå til slike aksjoner.

– Det har aldri blitt brukt bomber og vært så koordinert, sier Frydenlund.

Forsiktig med å spekulere

Øivind Fuglerud er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og har i år utgitt boken Krig og fred på Sri Lanka.

Han vil ikke trekke forhastede slutninger, og mener det enklest er å benytte elimineringsmetoden.

– Med tanke på bakteppet og krigen, så vil jeg anse det svært lite sannysnlg at det skulle være relatert til den tamilske frigjøringsbevegelsen. Det er ingenting som tyder på at de restene som er igjen etter 2009 skulle ha kapasitet til å gjennomføre angrep i dette omfanget. sier Fuglerud.

Han mener også at radikale buddhistiske grupper er usannsynlig.

Bakgrunnen for det er at hoteller som er angrepet er knyttet til det forrige regimet og radikale buddhistske krefter.

– En tredje mulighet er islamistiske radikale. Personlig er jeg tilbøydelig til å tenke på det, med alle forbehold.

Han mener det da må være eksterne krefter som har bidratt.

– Det har aldri vært gjennomført islamistiske terroksloner i nærheten av dette omfanget på Sri Lanka. Men samtidig har det de siste tjue årene foregått en muslimsk radikalisering. Det kan ikke utelukkes uten videre at det er krefter som har hatt et ønske om å samarbeide med IS, sier Fuglerud.