Eksperter mener Russland kan stå bak angivelig droneangrep

Ordkrigen er i full gang om hvem som sto bak det angivelige droneangrepet mot Russlands maktsentrum natt til onsdag. To droner eksploderte rett ved en kuppel og en flaggstang med det russiske flagget.

Russiske myndigheter var raskt ute med å påstå at Ukraina sto bak det de kalte «et terrorangrep».

De hevdet også at det dreide seg om et attentatforsøk mot president Vladimir Putin.

FORBUDT: En plakat ved Den røde plass viser at det ikke er lov å bruke drone i området. Foto: Reuters

I dag anklager presidentens talsperson Dmitrij Peskov USA for å ha organisert angrepet.

– Alle vet at beslutninger om slike handlinger og terrorangrep blir tatt i Washington, ikke i Kyiv, sier Peskov, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Det avviser talsperson John Kirby i Det hvite hus.

– Russiske påstander om at USA hadde noe å gjøre med dronene er falske, sier han.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj sa i går at Ukraina ikke angriper Putin eller Moskva, og at landet kjemper på eget territorium.

Vanskelig sak

Den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW) mener at det angivelige droneangrepet i Moskva trolig er iscenesatt av russiske myndigheter.

Hensikten skal ifølge instituttet være å mobilisere støtte til krigen i Ukraina hos den russiske befolkningen.

ARKIV: President Vladimir Putin på besøk hos en russisk droneprodusent. Foto: Reuters

De norske Russland-ekspertene NRK har snakket med, understreker at det er svært vanskelig å spekulere på hvem som kan stå bak.

Mye er fortsatt uklart, og det som skjedde er ganske overraskende. Det er første gang det har vært et slikt tilsynelatende direkte angrep på Kreml.

Peker mot Russland

– Det meste peker på at droneangrepet er noe Kreml selv har stelt i stand, sier forsker Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier til NRK.

SAMLE STØTTE: Forsker Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier mener at russiske myndigheter kan stå bak det påståtte droneangrepet. Foto: Nuno Duarte / NRK

Hun viser til at dette er det mest bevoktede bygget i Moskva, og dessuten er sikkerheten rundt president Putin ekstrem.

Ifølge Eggen ville et attentat mot Putin ha krevd en helt annen type operasjon.

Hun sier at det påståtte droneangrepet og beskyldningene kan brukes internt til å hevde at Russland er under angrep fra Ukraina og Vesten.

Tor Bukkvoll er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han tviler på at russiske myndigheter selv har satt i gang et droneangrep.

UTYPISK: Sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt mener det angivelige angrepet viser mangel på kontroll. Foto: FFI

– President Putin ønsker som regel å vise at han har kontroll. Dette angrepet viser mangel på kontroll, sier Bukkvoll til NRK.

Han er overrasket over at russiske myndigheter gikk ut med saken i går som de gjorde.

Ifølge Bukkvol tyder det som skjedde på at Russland ikke har et luftvern som kan stanse større droner.

Det russiske nettstedet Meduza, som holder til i Baltikum, skriver at dronene skal ha hatt et vingespenn på flere meter.

Informasjonskrig

Det angivelige droneangrepet mot Kreml skjer bare noen dager før den planlagte militære seiersparaden på Den røde plass 9. mai.

Den holdes til minne om Sovjetunionens seier over nazistene i andre verdenskrig.

Forsker Jakub M. Godzimirski ved Utenrikspolitisk institutt understreker at svært mye fortsatt er uklart. Men han mener at russiske myndigheter kan ha interesse av å få oppmerksomheten bort fra de store tapene i krigen i Ukraina.

OPPMERKSOMHET: Forsker Jakub M. Godzimirski ved Utenrikspolitisk institutt mener Russland kan ønske å få oppmerksomheten bort fra krigen i Ukraina. Foto: Christopher Olssøn

– Droneangrepet er en viktig symbolhandling. Men det virker ganske urealistisk at dette skulle være et attentat rettet mot president Putin, sier han til NRK.

Forskeren mener også at angrepet kan være en del av informasjonskrigen som pågår, og at myndighetene ønsker å samle befolkningen bak landets ledelse.

Ukraina nekter

Ukrainske myndigheter nekter altså for at de har hatt noe å gjøre med det påståtte droneangrepet.

PARADE: Det angivelige droneangrepet skjer bare noen dager før seiersparaden på Den røde plass den 9. mai. Foto: AFP

Forskerne Bukkvoll og Godzimirski sier at ukrainske myndigheter tidligere har vist at de er i stand til å sende droner over store avstander inn over Russland.

Men de peker også på at gårsdagens droner burde ha blitt fanget opp av det russiske luftvernet lenge før de kom til Kreml.

Den tidligere russiske presidenten Dmitrij Medvedev sier at det angivelige droneangrepet mot Kreml ikke gir Russland noen annen mulighet enn å «eliminere» president Zelenskyj.

– En anklage om attentatforsøk kan bli brukt til å gå mer målrettet mot politiske mål og sentrale bygg i Kyiv, sier forsker Eggen.

OPPSIKTSVEKKENDE BILDE: Dette bildet skal vise en av de angivelige dronene som eksploderer over Kreml. Foto: Reuters

Hun mener at det kan ta bort oppmerksomhet fra hvor mange raketter Russland har sendt mot Ukraina bare den siste uka. Det er et forsøk på å framstille Ukraina som en like truende og brutal aktør som Russland.

Flere eksperter spekulerer også på om undergrunnsgrupper i Russland kan ha hatt noe med det påståtte angrepet å gjøre. Men det er stor usikkerhet rundt hvem disse kan være og hvor sterke de kan være i et gjennomkontrollert samfunn som det russiske.