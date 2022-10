– Trass i at alt tyder på at en tredje periode nærmest er garantert, er Xi fortsatt paranoid når det gjelder kontrollen over utnevnelser til nøkkelposisjoner i partiet, mener Willy Lam.

Lam er politisk analytiker ved det kinesiske universitetet i Hongkong, og uttaler seg til nyhetsbyrået AFP.

Hvert femte år møtes det kinesiske Kommunistpartiet til en nasjonal kongress. Den 20. partikongressen starter på søndag og er en spesielt viktig begivenhet.

Ved tidligere partikongresser har etterfølgere blitt utpekt lenge før partimedlemmene samles i Den store sal på Den himmelske freds plass. Dette har ikke skjedd før årets kongress.

Xi Jinping skal ikke gi stafettpinnen videre etter to presidentperioder. Ved å bli sittende en tredje periode blir han én av den kinesiske folkerepublikkens mektigste ledere.

Den kinesiske presidenten Xi Jinping vinker under en militærparade på den kinesiske nasjonaldagen i 1. oktober 2019. Foto: Thomas Peter / Reuters

Antikorrupsjon

Ifølge analytikere bruker presidenten sin langvarige kampanje mot korrupsjon som en måte å sementere sitt grep om makten på.

– Den siste runden med utrenskinger, maskert som en antikorrupsjonskampanje, vil sikre at Xi har enda sterkere, om ikke absolutt, kontroll over både folk og saker på kongressen, sier Willy Lam.

Da Xi ble utropt til Kinas leder for ti år siden, lovet han å røske ut korrupte og utro tjenestemenn fra både høyt og lavt i systemet.

Siden den gang har mer en 1,5 millioner tjenestemenn blitt straffet, ifølge Kommunistpartiets disiplinærutvalg.

De siste årene har flere toppsjefer fått straffer på 10 år fengsel.

– Dette kan bli sett på som en advarsel mot det å motsi Xi Jinpings ordre i oppløpet til den 20. partikongressen, sier Victor Shih som er professor i kinesisk økonomi på Universitet i California til Financial Times.

– Xi holder på å konsolidere sin makt. Han er en pragmatiker. Han vil gjøre det som må til for å holde kommunistpartiet ved makten. Han kommer ikke til å demokratisere Kina, for det kan være døden for partiet, mener politisk reporter i Beijing Benjamin Lim.

Når det gjelder utrenskningen blant partimedlemmer sier Lim at det både handler om å renske ut rivaler og å forbedre rettssystemet.

– Han har fjernet energiministeren og sjefen for landets største statlige selskap, men jeg tror at han også har prøvd å innføre rettslig transparens, sier Lim til CNN.

I de ti årene Xi har ledet landet har Kina flyttet seg noen hakk oppover på rankinglisten til antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International.

1100 fjernet

Kritikere mener at Xi også har brukt kampanjen til å kvitte seg med politiske rivaler. I oppkjøringen til årets partikongress har en rekke personer havnet bak lås og slå.

Siden starten av året har rundt 1100 tjenestemenn gått med i dragsuget, viser partidata.

Blant dem er tidligere justisminister Fu Zhenghua og tidligere viseminister for offentlig sikkerhet Sun Lijun. Begge må nå tilbringe resten av livet bak murene.

– Suns sak er knyttet til Xis absolutte kontroll over sikkerhetstjenesten, noe som er uunnværlig for hans politiske agenda, sier Yun Sun, som leder Kinaprogrammet ved tankesmia Stimson Center i Washington.

– Saken sender også en klar melding til alle som har avvikende syn på Xis lederskap.

Folk feirer Kinas utvikling under Xis to presidentperioder på Beijing Messesenter 12. oktober. Foto: NOEL CELIS / AFP

Ingen maktovertagelse

Kinesiske statsledere velges ikke ved valg. De plukkes ut fra rekkene av kommunistpartimedlemmer. Det kinesiske kommunistpartiet er verdens største, med 96 millioner medlemmer. Man kan ikke få noen høye posisjoner i landet uten å være medlem av partiet

Hvert femte år velges det 2300 delegater som får delta på partikongressen. Kun en fjerdedel av deltagerne på kongressen er kvinner, mens 11 prosent er reservert til kinesere med en annen etnisk bakgrunn.

I løpet av en uke blir folk pekt ut til å fylle ulike posisjoner.

Kommunistpartiet er et hierarkisk system. På toppen troner generalsekretæren, som for tiden er Xi.

Under ham er Politbyrået. Politbyråmedlemmer fyller viktige roller i regjeringen og som består nå av 25 menn. Alle disse er med i partiets Sentralkomite bestående av 400 mennesker.

Kommunistkongressen er en sjelden sjanse til å få et lite glimt av toppene innenfor kinesisk politikk.

Kinesisk TV kringkaster seremonien som viser partimedlemmenes høytidelige inngang til Den store sal. Rekkefølgen på mennene som går inn i salen forteller hvem som er mektigst. Xi vil gå inn aller først. Det er blant de første man vil kunne spotte Xis potensielle etterfølger.

Under partikongressen vil mange partimedlemmer få nye roller. Xi vil bli sittende som leder for det hele.