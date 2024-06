Forventningene var lave. For Trump er det en seier bare han unngår å sette fyr på seg selv, skrev Hillary Clinton i The New York Times. Biden trenger å bare «ikke dø», sa Megyn Kelly, som modererte en tidligere debatt mellom de to, skrev The Wrap.

Den 90 minutter lange presidentdebatten mellom USAs president Joe Biden og Donald Trump begynte klokken 3 norsk tid natt til fredag.

Dommen er ikke nådig:

– Det var vondere enn forventet. Og jeg hadde ganske lave forventninger, sier USA-kjenner Gjermund Stenberg Eriksen til NRK tidlig fredag morgen.

– En gammel mann som roter

Alder er blitt et hett tema i presidentvalgkampen. Biden er 81 år gammel. Trump 78. Men selv om bare noen få år skiller de to, har særlig Bidens høye alder som fått mest oppmerksomhet.

Eriksen forteller at han hadde håpet på en «normalopptreden» fra presidenten. Det fikk han ikke, mener han.

– Det startet dårlig. Så mistet han ikke ordet fullstendig, men det var for mange øyeblikk som bekreftet hans sterkeste svakhet, sier han.

Biden hørtes tidvis uklar ut under debatten. Det får ham ikke til å virke yngre enn det han er, mener kommentatorer. Foto: Marco Bello / Reuters

Heller ikke Sigrid Rege Gårdsvoll, kommentator i Vårt Land og Amerikanskpolitikk.no, er imponert over Bidens prestasjoner.

– Han fremstår akkurat slik han ikke trenger å fremstå: som en gammel mann som roter, sier hun til NRK.

Mener Trump utkonkurrerte Biden

Trump var på sin side opptatt av at han ifølge seg selv har scoret høyt på kognitive tester.

– Han referer til tester og sier at de aldri har sett noen med så gode resultater. Det er åpenbart løgn og overdrivelse, sier Gårdsvoll.

Når det gjelder Trump mener Eriksen at man så ting man hadde sett før.

– Han bruker de samme teknikkene som han brukte i 2016 og 2020, som vi da syntes var helt hårreisende. I dag er de så normalisert at vi nesten ikke reagerer, sier Eriksen.

Det var vanskelig å følge Trumps argumenter, mener eksperter. Foto: Gerald Herbert / AP

Han mener det var vanskelig å henge med på det Trump sier fra setning til setning. Argumentene hans er usammenhengende. Eriksen mener likevel at Trump lykkes bedre enn Biden på særlig én ting:

– Han vet bedre at TV handler om følelser og prestasjoner som skal gi inntrykk, mer enn at det han sier, skal feste seg. Resonnementene hans gir ikke mer mening enn Bidens, men han leverer det bedre.

Utfordrer faktasjekkere

Særlig Trump er blitt anklaget for å spre usannheter og løgn. Stian Eisenträger er redaktør for faktasjekkingsnettstedet faktisk.no. Han forteller at det er krevende å skulle sjekke påstandene som kandidatene kom med under debatten,

– Man må ha et stort team for å gjøre dette på en skikkelig måte, sier han og føyde til:

– Det er ressurskrevende, og det er krevende å få med seg alle påstander som blir ytret. Man må kjenne de ulike fagfeltene, som spenner fra økonomi til innvandring til abort. Og man må vite hvor man skal lete for å finne svarene.

Store nyhetsmedier som CNN, har allerede gått i gang med å faktasjekke påstandene fra Trump og Biden. Associated Press skriver blant annet at det ikke er sant at kun en liten gruppe var involvert da Kongressen ble stormet 6. januar 2021, slik Trump hevdet. Biden på sin side skal ha gitt et feilaktig inntrykk av prisen på insulin.

Maria Amelie leder oppstartsbedriften Factiverse. De bruker kunstig intelligens (KI) for å faktasjekke påstander. Hun forteller at de i natt testet KI-modellen sin på utsagnene til Trump og Biden.

Totalt identifiserte de 289 påstander som var mulig å faktasjekke. Av disse er 82 korrekte, mens 62 er bestridt.

– En god del av de bestridte ble sagt av Trump. Men det er faktisk flere av Biden som var kontroversielle og ikke helt riktig.