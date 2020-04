Ekspertene tror ikke på OL neste sommer heller

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Stadig flere, også i Japan, tviler på det blir mulig å arrangere OL og Paralympics i Tokyo.

– For å være ærlig tror jeg ikke at det er sannsynlig at OL blir avviklet neste år, sier professor og virusekspert Kentaro Iwata ved Kobe-universitetet i Japan.

Han begrunner det på følgende måte:

– Det er to betingelser som må være oppfylt. Det ene er at koronaviruset må være under kontroll. Det andre er at koronaviruset må være under kontroll over alt, fordi man inviterer utøvere og tilskuere fra hele verden, sa han under en pressekonferanse tidligere denne uken.

Det som i utgangspunktet er OL 2020 skal etter planen arrangeres mellom 23. juli og 8. august i 2021 etter at koronapandemien til slutt tvang IOC og de japanske arrangørene til å utsette lekene.

Tokyos guvernør ba onsdag om en forlengelse av unntakstilstanden i landet. Foto: Kiichiro Sato / AP

– Urealistisk

Men allerede nå er det altså flere medisinske eksperter som tviler på om det i det hele tatt vil være mulig å arrangere OL i Tokyo om drøye 13 måneder. I hvert fall så lenge det ikke eksisterer en vaksine eller en effektiv behandling mot covid-19.

Og de fleste ekspertene tror ikke at en effektiv og tilgjengelig vaksine vil være klar i løpet av 2020.

Devi Sridhar, professor i global helse ved Universitetet i Edinburgh mener at gjennomføringen av OL og Paralympics i Tokyo i 2021 avhenger av at det blir utviklet en vaksine.

– Uten et vitenskapelig gjennombrudd og en vaksine, virker OL neste sommer urealistisk, mener hun.

– Vil være vanskelig

I utgangspunktet er det ventet rundt 15 000 utøvere til OL og det etterfølgende Paralympics, med mindre det blir gjort restriksjoner på deltagerantallet til neste år.

President for den japanske legeforeningen, Yoshitake Yokokura, sier det vil bli svært vanskelig å avvikle et OL.

– Jeg sier ikke at Japan ikke bør eller ikke skal være vertskap for OL, men at det vil være vanskelig å gjennomføre det, sier han, ifølge Reuters.

– Selv om epidemien skulle være under kontroll i Japan, ville det likevel være vanskelig å arrangere lekene, med mindre pandemien skulle være over i resten av verden, påpeker Yokokura.

Også administrerende direktør for Tokyo-OL, Yoshiro Muto, er blant dem som har sådd tvil om lekene kan gjennomføres neste år. Nylig sa han at ingen vet om det er mulig å få kontroll på koronaviruset neste år.

OL-presidenten, Yoshiro Mori, vil ikke flytte OL flere ganger. Foto: Kazuhiro Nogi / AFP

I Tokyo registreres det nå over 100 nye smittetilfeller hver dag. Det har vært rundt 400 dødsfall i Japan så langt, rundt 100 av dem i hovedstaden.

Tokyos guvernør Yuriko Koike ba onsdag om en forlengelse av unntakstilstanden som er erklært i Japan i forbindelse med koronapandemien. Den utløper etter planen 6. mai.

– Tokyo står fortsatt overfor en alvorlig situasjon, så jeg hadde helst sett at den står ved lag en stund til, sier hun.

Uaktuelt å flytte OL igjen

OL-presidenten, Yoshiro Mori, avviser imidlertid kategorisk at det kan bli aktuelt å flytte OL til 2022 om man ikke får kontroll over situasjonen.

I så fall blir Tokyo-OL 2020 avlyst i stedet for å bli utsatt igjen, sier Mori, ifølge BBC.

– Dette OL vil være mye mer verdifullt enn noe OL tidligere, hvis vi kan fortsette etter å ha vunnet dette slaget, sier han til Nikkan Sports.

– Vi må tro på dette, understreker han.

John Coates, som leder koordineringskomiteen for Tokyo-lekene, sier at han er uenig i at det er nødvendig med en vaksine mot covid-19 for å gjennomføre OL.