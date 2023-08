Ekspert: – Putins mafiakarakter har blitt tydelig

– Mafiakarakteren som Putin-regimet har, blir veldig tydelig nå. Jeg tenker dette er et uttrykk for svakhet – regimet slår litt sprekker, forteller Aage Borchgrevink, seniorrådgiver i Den Norske Helsingforskomité og forfatter av boken «Krigsherren i Kreml», til NRK.

Han påpeker at Prigozjins død ikke har blitt offisielt bekreftet ennå, men blir ikke overrasket om Wagner-sjefen nå fikk sin «straff» for det mislykkede opprøret mot den russiske forsvarsledelsen i juni.

Aage Borchgrevink, seniorrådgiver i Den Norske Helsingforskomité, sier drap er et vanlig redskap i verktøykassa til Kreml. Foto: NTB / NTB

– Fikk Putin til å se dum ut

– Putin sa på TV at han var en forræder. Det var mer overraskende at han for et par dager siden var i Afrika som om ingenting hadde skjedd, sier Borchgrevink.

– Er det overraskende at han eventuelt blir drept så kort tid etter å tilsynelatende ha vært i Afrika?

– Nei, jeg syns ikke det. Jeg tenker at han fikk Putin til å se dum ut, og det er slik at det er veldig mange folk som har utfordret Kreml på forskjellig vis, har blitt drept. Det er et helt vanlig redskap i verktøykassa.

Her er Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin angivelig i Afrika 22. august. Dagen etter kan han ha blitt drept. Foto: AFP

Meldes om ti døde

Ti mennesker skal ha omkommet i flystyrten i Russland, melder flere russiske nyhetsbyråer.

Wagner-gruppen skriver på Telegram at leder Jevgenij Prigozjin og grunnlegger Dmitrij Utkin begge er døde.

Wagner-gruppen viser til den prorussiske embetsmannen Vladimir Rogov i Zaporizjzja-regionen.

Den russiske nettsiden Fontanka i St. Petersburg, bekrefter, med henvisning til sine kilder, at Prigozjin var ombord i det nedskutte privatflyet.

Sammen med ham var også hele ledelsen i den private leiesoldat-gruppen Wagner, inkludert Utkin.

Opplysningene fra de russiske mediene gjengis av nyhetsbyrået AFP.

Denne videoen skal angivelig vise flyet som styrter nord for Moskva Du trenger javascript for å se video.

– Bra timing

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvaret høgskole, mener det virker å være bekreftet at Prigozjin var om bord i flyet. Han sier det nå blir spennende å vite hvordan flyet styrtet.

– Man får mistanke om at det er sabotasje. Jeg skal ta et lite forbehold, men dette er veldig beleilig for Moskva, sier Røseth.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvaret høgskole. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Han mener at attentat på Prigozjin er mer beleilig nå enn rett etter det mislykkede opprøret tidligere i år.

– Da hadde Prigozjin heltestatus i Russland. Han hadde flere tusen soldater under sin kommando. Det var klokt av Russland å ta det gå noe tid før de diskrediterte han, sier han og legger til:

– Timingen er god. Det kan være vanskelig å ettergå at det var et attentat, eller om det var en teknisk svikt.