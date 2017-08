Ekspert: – Kims opprustningen er et spill for å komme i forhandlinger

Fredag gjennomførte Nord-Korea en test av en rakett som skal kunne nå hele det amerikanske fastlandet, og tirsdag fulgte de opp med å teste utskytingsramper som skal kunne brukes til å avfyre missiler fra ubåt, ifølge The Telegraph.

Regimet fortsetter den aggressive retorikken mot Vesten, og seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Halvor Kippe, mener det nå er rimelig å tenke av amerikansk land kan trues av nordkoreanske raketter.

– Fredagens test gjenskapte testen fra 4. juli veldig bra. Den første testen tok ikke ut hele potensialet til missilet. Den siste utskytingen har hatt lenger flytid og bane, sier Kippe.

NÅDD RAKETTMÅLET: Utskytingen 4. juli var Nord-Koreas første vellykkede ICBM. Nå er det flere ting som tyder på at regimet har nådd sitt mål om å utvikle missiler som kan true USA. Foto: AP

Raketter med flere stridshoder

Mye tyder derfor på at Hwasong-14-missilet oppfyller nordkoreanernes mål om å utvikle våpen som kan nå USA.

I tillegg til at det er observert et dekke på Hwasong-rakettene som kan tyde på at de utvikler missiler med flere stridshoder.

– Vi tror ikke Nord-Korea har dette nå, men det kan være på trappene de nærmeste årene. Det er ting som tyder på at det etter hvert kommer en ubåtmissil-test, sier Kippe.

Etter fredagens missiltest ble det spekulert på om Kim Jong-un ser mot å iverksette et kjernefysisk angrep på USA de nærmeste årene. Det er også noe regimet selv har signalisert at er deres ultimate mål.

– Ikke spik spenna gærne

Geir Helgesen, Nord-Korea-ekspert og direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, tror derimot det hele er et spill for å komme i forhandlinger.

– De vil posisjonere seg i forhold til de sterke motpartene sine USA, Kina, Russland og Sør-Korea, sier Helgesen.

IKKE UKYNDIGE: Geir Helgesen tror nordkoreanerne er bedre til å spille det politiske spillet enn det mange gir de anerkjennelse for. Foto: NRK

Han tror regimet er villige til å gå i dialog med sine motparter, og at det er en misforståelse at de faktisk ønsker å angripe en overlegen stormakt som USA. Så dumme er de bare ikke.

– Da må de være spik spenna gærne. Hadde de vært så totalt ukyndige hadde ikke spilt dette spillet så bra, sier Helgesen, og peker på at Kim Jong-un har en tendens til å fyre av en atom- eller missiltest når motpartene i konflikten har militærøvelser i nærheten av Nord-Korea.

– Motpartene ønsker nedrustning, og Nord-Korea ruster opp slik at de har noe å forhandle med. Vesten har lenge trodd at hvis vi bare venter lenge nok vil regimet bryte sammen. Det tror jeg ikke vil skje. Dette må løses med dialog, avslutter Helgesen.