Ekspert spår mer trøbbel for Musks «nye» Twitter: – Dette er starten på slutten

– Det er jo en seigliva tjeneste, men viktigheten av Twitter tror jeg definitivt vil gå nedover, sier medieviter Ida Aalen til NRK.

Twitter har siden oppstarten i 2006 vært en viktig og populær arena for kulturpersonligheter, politikere og samfunnsdebattanter.

Donald Trump er kanskje den mest kjente twitterbrukeren av alle. Med sine nesten 90 millioner følgere brukte han plattformen flittig før han ble utestengt i 2021.

Men etter at Elon Musk nylig kjøpte mikrobloggtjenesten har det stormet rundt selskapet.

Utestengte brukere får komme tilbake

Da han tok over Twitter kvittet han seg med over halvparten av de 7.500 ansatte. Mange av disse har nå varslet at de vil gå til sak mot mangemilliardæren.

Regelverket som tidligere ble brukt for å holde åpenbar feilinformasjon ute fra Twitter, er fjernet. Og brukere som tidligere har vært utestengt, har fått komme tilbake på det sosiale mediet.

Nylig oppløste han også selskapets rådgivende, uavhengige ekspertråd bestående av nesten hundre menneskerettsorganisasjoner og andre organisasjoner.

Rådet ble dannet i 2016 for å ta stilling til spørsmål knyttet til hatefulle ytringer, utnyttelse av barn, selvmord, selvskading og andre problemer på plattformen.

Og så fikk Trump tilbake Twitter-tilgangen etter en avstemning blant twitterbrukerne.

Endringene har provosert deler av twitters brukere. Emneknagger som #riptwitter og #byebyetwitter har dukket opp.

Skuespillerne Jim Carrey, Whoopi Goldberg, supermodellen Gigi Hadid, og Jack White, kjent fra bandet White Stripes, er blant dem som har annonsert at de forlater Twitter.

Den foreløpig siste i rekken av stjerner som dropper Twitter, er britiske Elton John. Popstjernen har 1,1 millioner følgere på Twitter.

TWITTER: Medieviter Ida Aalen tror tjenesten blir mindre viktig. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Frykter svakere innsats mot netthets

Musks inntreden i Twitter har fått store selskaper som General Mills og Volkswagen til å sette annonseringen på pause. Begrunnelsen er at de ønsker å se hvilken kurs plattformen vil ta under Tesla-sjefens ledelse.

General Motors og legemiddelgiganten Pfizer har gjort det samme.

EU skal også være urolige over at bølgen av oppsigelser i selskapet vil svekke kontrollen med innholdet og datasikkerheten. De frykter en svakere innsats mot propaganda, hatprat og netthets.

Ifølge TV 2 skal i tillegg Politidirektoratet i Norge se seg om etter andre informasjonskanaler enn Twitter.

Både politiets operasjonssentraler, brannvesenet sine 110-sentraler og Statens vegvesen bruker Twitter for å melde om krim, ulykker, branner og trafikkmeldinger.

– Større risiko

Medieviter Ida Aalen følger utviklingen i sosiale medier og Twitter tett, og tror at Musks endringer kan føre til at Twitter mister brukere.

– Når drøyere ting slipper gjennom og annonsører trekker seg unna, blir det en plass der det er større risiko å være for store aktører som er avhengig av å bli oppfattet som seriøse, sier hun og nevner eksempler som statsledere eller artister.

Har Twitter forandret seg etter at Musk tok over som eier?

– Det har vært noen eksempler på koordinerte aksjoner hvor folk har brukt ord og uttrykk som man visste man ble fjernet for å bruke tidligere.

– En del av de som har fått komme tilbake er personer som har brutt det som var Twitters regelverk flere ganger med ganske hatefulle ytringer, forteller hun.

KOSTBART: Twitter har vært en dyr investering for Elon Musk. Foto: DADO RUVIC / Reuters

– Færre mennesker til å passe på

Grunnlegger av IKT-rådgivingstjenesten Otta, Torgeir Waterhouse, sa nylig til NRK at Twitter ser ut som et vilt kaos etter at Musk tok over.

– Det er bekymringsverdig i et langsiktig teknologisk og sikkerhetsperspektiv.

– Det er en plattform som blir brukt til å formidle offentlig informasjon. Men også fra politikere, medier, andre samfunnsaktører og vanlige folk.

Musk kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar.

Da han tok over uttalte han at selskapet tapte 4 millioner dollar per dag, og varslet at han ville foreta store endringer for å gjøre selskapet lønnsomt.

Han sa dette i forbindelse med kjøpet av Twitter:

– Twitter kan ikke være en fristed, hvor alt kan bli ytret uten konsekvens. I tillegg til at man må følge lands lover, må plattformen være varm og gjestfri for alle, annonserte han.

Ifølge Aalen har Musk sagt opp 80 prosent av kontraktarbeiderne som jobbet med moderering. Dermed har Twitter færre mennesker til å passe på hva som sies og hvordan det sies.

– Poenget er at Twitter under Musk er avhengig av å ha en del moderering. Hvis ikke, forsvinner alle annonsørene. Annonsørene utgjør 90 prosent av inntektene, og inntekter trenger de, sier hun.

– Jeg har sagt før at jeg tror at dette er starten på slutten, sier hun om Twitter.