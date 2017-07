Ekspert om Nord-Korea-raketten: – Uansvarlig å ikke ta trusselen på alvor

Seniorforsker Halvor Kippe ved Forsvarets forskningsinstitutt sier til NRK at han mener påstanden om at missilet som Nord-Korea skjøt opp i natt kan nå fastlands-USA, holder vann.

– Flygetiden og rekkevidden tilsier at den kan nå Alaska, sier Kippe.

Nord-Korea har hatt som ambisjon å utvikle våpen som kan true fastlands-USA siden 1980-tallet. Målet er å utvikle langdistanse atomvåpen.

KOREA EN TRUSSEL: – Det er uansvarlig å planlegge for noe annet enn at Nord-Korea nå kan true USA, sier seniorforsker ved FFI Halvor Kippe.

Så langt har ikke regimet lykkes, men de har et omfattende atomprogram, og tidligere har de gjennomført underjordiske prøvesprengninger av kjernevåpen. Kippe mener dette understreker viktigheten av å forberede seg på et truende Nord-Korea.

– Det er ikke sikkert kjernevåpnene får plass på et sånt missil, men vi må ta høyde for det. Det er i alle fall uansvarlig å planlegge for at de ikke gjør det. Dessuten har de flere missiler under bygging som vil ha rekkevidde til å nå hele fastlands-USA.

Ifølge Kippe avslørte dagens kunngjøring i nordkoreanske medier at ICBMen regimet har utviklet kan skytes fra rampe. Dette gjør at missilet er landmobilt, og en utskyting er derfor mer uforutsigbar.

UTVIKLER ATOMVÅPEN: Nord-Korea har tidligere vist frem missiler de mener skal kunne true USA. Her fra feiringen av Kim il-Sungs 105-dag i april. Foto: Wong Maye-e / AP

Overdriver

Stein Tønnesson, seniorforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO, sier derimot til NRK at han vurderer dette som en bløff fra nordkoreanerne.

– Det er trolig en overdrivelse at raketten som nordkoreanerne skjøt opp i natt kunne nådd fram til amerikansk grunn, Alaska. Det er i Nord-Koreas interesse å framstå sterke, og få oppmerksomhet, sier Tønneson.

KREVER OPPMERKSOMHET: Kim Jong-un sender en tydelig beskjed til verdens ledere før helgens G20-møte. Foto: Wong Maye-E / Ap

I dag, 4. juli, feirer amerikanerne sin nasjonaldag. Flere medier har spekulert i om selve oppskytingstidspunktet var nøye planlagt.

Tønneson peker også på møtet kommende helg mellom verdenslederne i Hamburg som en potensielt viktig faktor for timingen.

– G20-møte i Hamburg til helgen blir viktig med hensyn til situasjonen på Korea-halvøya, sier han.

BLØFF: Stein Tønnesson peker på at nordkoreanerne har en interesse av å overdrive.

– Nordkoreanerne vet å time sine rakettutskytinger.

Samtidig oppfordrer Kina alle parter til tilbakeholdenhet.

Utenrikstalsmann Geng Shuang sa ifølge nyhetsbyrået AFP at Kina har «jobbet utrettelig» med å løse atomkrisen med Nord-Korea etter at Donald Trump krevde at Beijing tok affære.

Usikkerhet rundt rekkevidden

Tidlig tirsdag hevdet Nord-Korea via regimets statskanal at de hadde gjennomført en vellykket test av en interkontinental ballistisk missil, en såkalt ICBM eller langdistanserakett.

KRIGSHISSING: Nordkoreanerne sender stadig mer aggressive signaler til sine naboland og USA. Foto: Wong Maye-e / AP

Ifølge Wikipedia er en ICBM et ballistisk missil med en rekkevidde på minst 5.500 kilometer.

Det japanske forsvarsdepartementets analytikere mener raketten er innenfor den teoretiske rekkevidden av en ICBM. I januar skrøt Nord-Korea av at de var i ferd med å ferdigstille raketter som kan rettes mot og nå det amerikanske fastlandet.

Regimet har lenge truet nabolandene og USA med atomangrep. En vellykket test av en ICBM vil være et stort steg i retning av å utvikle atomvåpen som kan oppfattes som en reell trussel.

Ifølge Reuters mener det russiske forsvarsdepartementet at missilet kun nådde en høyde på 500 kilometer, og definerer det kun som et mellomdistansemissil.