Ekspert om krigens utvikling: – Ukraina må komme russerne i forkjøpet

Neste måned er det ett år siden Russland gikk til fullskala krig mot nabolandet Ukraina.

Det er nå marginal fremgang noen steder ved frontlinjene, samtidig som russiske angrep mot sivile mål, spesielt kraftforsyningen, dominerer.

Ifølge forsvarsanalytiker Per Erik Solli er krigen i en mellomfase.

– Fremgangen for ukrainerne var ganske stor, men seint i fjor høst stoppet det opp, sier Solli til NRK.

Ukrainsk offensiv

Solli forventer mer bevegelse på bakken når våren nærmer seg. Nøyaktig når, er vanskelig å spå.

Mens det er stillstand i bakkekrigen, får Ukraina tid til å innføre nytt, vestlig materiell og trene opp styrkene sine.

– Jeg tror på en ukrainsk offensiv, og er i tvil om russerne klarer å gjennomføre det samme. Det beste ukrainerne kan gjøre, er å gjøre det motsatte av det russerne forventer. Målet er å være uforutsigbar, sier Solli.

Hvis Ukraina vil innlede en offensiv bør det skje mens det fortsatt er kaldt, ifølge professor ved Forsvarets stabsskole, Tormod Heier.

– Områdene er store og åpne. Når de fryser til is er det lettere å benytte beltegående styrker og manøvrere områdene, enn om våren når telen tiner. Ukraina må komme russerne i forkjøpet, for å holde momentum oppe og unngå at Russland får tid til å trene styrkene sine, sier han til NRK.

Tre fronter

Krigen utspiller seg nå på tre fronter samtidig, påpeker Heier. Slik oppsummerer han de viktigste målene i den russiske strategien:

På hjemmebane: Putin må holde befolkningen under kontroll. Hvis russerne gjør motstand, blir de møtt med strenge straffer. Dermed klarer Putin å samle soldater uten at det fører til store demonstrasjoner.

Men Russlands president Vladimir Putin tar tiden til hjelp, ifølge professoren.

– Over tid kan samholdet i Vesten sprekke på grunn av den økonomiske situasjonen, sier Heier.

Det er vel så viktig å få fremgang på denne fronten, som på slagmarken i Ukraina.

– Det begynner å bre seg en krigstrøtthet i USA og Vesten. Tid er ett av Putins viktigste virkemidler.

Flere utfordringer

USA er den største leverandøren av militærhjelp til Ukraina. Siden februar i fjor har de gitt 19,3 milliarder dollar.

Det viktigste for Ukraina er at USA klarer å holde de vestlige landene samlet, ifølge Heier.

– Jeg tror ikke det kommer en våpenhvile, men det kan være at krigen gradvis begynner å avta, fordi begge partene slites ut, sier han.

Forsvarsanalytiker Solli påpeker at russiske styrker har flere utfordringer. For det første har de ikke nok personell. I tillegg har de problemer med å trene dem opp.

For det andre er ikke våpnene – som de har et begrenset antall av – gode nok.