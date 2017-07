Ekspert om konflikten i Venezuela: – Frykter det kan føre til borgerkrig

Presidenten har tidligere sagt at han med folkeavstemningen ønsket å skape en nasjonal dialog og forsoning.

– Hvis det var hensikten har han mislyktes, sier Vegard Bye.

Bye har fulgt den politiske utviklingen i Venezuela siden 70-tallet, og er bekymret for at prosessen som har ledet opp til folkeavstemningen gjør at situasjonen vil eskalere.

– Dette valget har ingen legitimitet, slår han fast.

Han frykter kombinasjonen polariseringen også kan splitte de militære styrkene i landet.

– Opposisjonen er villige til å gå langt, og det har vært drap begge veier. Om offiserer nå hopper over til opposisjonen er man virkelig nær borgerkrig.

«INGEN LEGITIMITET»: Nicolás Maduro løftet hånden i triumf etter valget, men valget i Venezuela får lite anerkjennelse internasjonalt.

Tviler på offisielle tall

Etter valget meldte myndighetene om rekordoppslutning. Ifølge den statlige valgkommisjonen avga 8,1 millioner venezuelanere stemme i valget, 41,5 prosent av de stemmeberettigede.

– Når Maduro sier det var åtte millioner som stemte i går så er det et tall som virker tatt ut av luften, sier Leiv Marsteintredet, 1.-amanuensis i Latin-Amerikastudier ved Universitetet i Oslo til NRK.

– De mest seriøse estimatene vi har er på mellom tre og fire millioner, som er langt under det opposisjonen klarte å samle i sin egen folkeavstemning for to uker siden.

Bye ønsker ikke å kommentere tallene, men reagerer på at myndighetene hevder Maduro har like stor oppslutning som Chavez hadde.

– Det anser jeg som utelukket, sier han.

OPPTØYER: Over 120 mennesker har dødd i sammenstøt mellom demonstranter og politi siden april.

Tviler på effekten av sanksjoner

Internasjonalt er det snakket om å innføre sanksjoner, og ifølge Reuters vurderer USA å sanksjonere Venezuelas viktigste inntekt; olje.

– USA og Venezuela er svært økonomisk gjensidig avhengig av hverandre, så det er ikke sikkert det er så lett med en boikott, sier Bye. Han tror truslene fra amerikanerne kun hjelper Maduro, og at truslene kun gjør splittelsen i landet større.

– USA gir Maduro argumenter for å heve den antiliberalistiske fanen ytterligere.

Fattigdom og korrupsjon

Fattigdommen i det latinamerikanske landet har blitt så ille de siste årene at 75 prosent av befolkningen hadde et vekttap på 8,7 kilo i snitt.

Dette til tross for at de har verdens største oljereserver.

Venezuela er nå Sør-Amerikas mest korrupte land, ifølge Transparency International, og er helt nede på 166 plass på organisasjonens verdensranking.

Ifølge The Economist er snittinntekten i Venezuela tilbake på det nivået det var på 50-tallet.