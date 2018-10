Eksiliraner: Har aldri følt meg så utrygg i Danmark

I går ble det kjent at en norsk statsborger er pågrepet i Sverige, siktet for å ha vært delaktig i planlegging av et attentat på dansk jord. Danske myndigheter mener han jobber for iransk etterretning. Mannen selv nekter straffskyld.

Gruppen som skal ha vært mål for attentatet heter ASMLA, og står for Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz. Gruppen kjemper for at Khuzestan-provinsen i Iran blir en selvstendig, arabisk stat.

Arab Front for the Liberation of Al-Ahwaz (AFLA) er en søsterorganisasjon av ASMLA, som kjemper for samme sak og opplever samme trusselbilde.

NRK møter tidligere generalsekretær Feisal Abed Alkarim på hemmelig sted i København. Alkarim sier at han frykter for livet og at iranske myndigheter er på jakt etter ham.

– Jeg mottok trusler senest i forrige uke. Jeg har aldri følt meg så utrygg i Danmark som nå. Jeg tør ikke gå ut og kjøpe røyk alene, forteller Alkarim til NRK.

Alkarim lever under politibeskyttelse og på hemmelig adresse. Han møter NRK sammen med sønnen sin.

Han sier to av hans forgjengere i organisasjonen er drept.

Etterforskes selv av PET

ASMLA ble kjent etter terrorangrepet mot en militærparade i den iranske byen Ahvaz den 22. september, der 29 personer ble drept.

Irans myndigheter har gruppen på listen over terroristorganisasjoner.

Yaqoub Al Tostari i ASMLA sier de ikke føler seg utrygge i Danmark, til tross for truslene. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Selve gruppen etterforskes også ifølge PET-sjefen for å ha hyllet terrorangrepet i Iran.

NRK har onsdag også møtt gruppens talsperson i Danmark. Av sikkerhetsgrunner går han under pseudonymet Yaqoub Al Tostari, og sier at gruppen ikke er bekymret for etterforskningen.

– Vi er helt sikre på at vi ikke har gjort noe ulovlig, så vi er ikke bekymret for det, sier han og utdyper:

– Vi har ikke vært med på planleggingen av det angrepet. Vi har bare sagt vår mening og det er at folk i Ahvaz har rett til å forsvare seg selv. De som ble drept er fra revolusjonsgarden, som er en terrororganisasjon. De angriper og dreper folk i Ahvaz.

Han sier at gruppen selv kun arbeider politisk og kjemper for menneskerettighetene til folk i Ahvaz.

– Vi forsøker å opplyse om situasjonen i Ahvaz og forfølgelsen og menneskerettighetsbruddene som iranske myndigheter gjennomfører der, sier han.

– Danske myndigheter passer på oss

Han sier selv at han er en av dem fra ASMLA som mottok trusler, og som ble satt under politibeskyttelse av PET i forbindelse med saken som nå er under etterforskning. I motsetning til Alkarim er han ikke redd.

– Danmark er et sikkert land og vi har det godt her. Myndighetene passer på oss, og det er ikke noen endringer i våre liv, sier han.

Også Alkarim er takknemlig overfor danske myndigheter, og for at de reagerte raskt og trolig avverget attentatet mot dagens leder av ASMLA.

– Jeg håper dette attentatforsøket vil føre til internasjonale reaksjoner og sanksjoner mot det iranske regimet, sier Alkarim.

Norsk statsborger pågrepet

NRK var i kontakt med det danske etterretningspolitiet tidligere i dag, men de ønsker ikke å si noe mer om bakgrunnen til den norske statsborgeren som ble pågrepet i Sverige.

– Denne saken blir behandlet bak lukkede dører, saken etterforskes fortsatt og er nå i en rettsprosess som en straffesak. Vi kan derfor ikke si alder eller gi dere noen ytterligere detaljer om saken enn det som kom frem i går, opplyser PET til NRK.

De legger til at selv om nordmannen er siktet, er det fortsatt fare for at Iran planlegger et attentat på dansk jord.