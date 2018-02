Eksguvernør utfordrer Maduro i presidentvalget

* Venezuelas president Nicolás Maduro holdt et omstridt valg av en grunnlovgivende forsamling 30. juli.

* Forsamlingen har fått makt til å endre lover og vil i praksis kunne sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015.

* Opposisjonen boikottet valget, men Maduro erklærte seier.

* Lørdag 5. august vedtok forsamlingen å sparke riksadvokat Luisa Ortega Diaz, en uttalt kritiker av Maduro. Ortega hadde varslet gransking av påstander om at valgdeltakelsen var langt lavere enn oppgitt. Ortega er erstattet av Maduro-tilhenger Tarek William Saab.

* Søndag 6. august sa Maduro at han vil opprette en sannhetskommisjon som skal sørge for at de ansvarlige for uroen i landet blir straffet.

* Opposisjonen krever at Maduro går av og mener at hans politikk er årsak til den dype økonomiske krisen i landet. USA har innført sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator.

* Minst 125 personer har siden april mistet livet i opptøyer og sammenstøt. FN mener sikkerhetsstyrker og regjeringstro grupper har ansvar for minst 73 av dødsfallene.

* Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.

* Hittil i år har over 52.000 venezuelanere søkt asyl i utlandet, nesten dobbelt så mange som i hele fjor. Det antas at langt flere har forlatt landet, som har en befolkning på rundt 30 millioner.

(Kilder: NTB, AP, AFP)