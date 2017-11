Eks-kollega om kirkeskytteren: – Han skremte meg virkelig

Devin Patrick Kelley (26) skjøt og drepte 26 personer i First Baptist Church i Sutherland Springs i Texas. Foto: REX/Shutterstock / Shutterstock

I et intervju med fjernsynskanalen CBS sier Tessa Brennaman at Devin Patrick Kelley (26) bar på «mange demoner eller hat» og at hun levde i konstant frykt for mannen som ble dømt til fengsel for vold mot henne og sønnen hennes.

Kelley erklærte seg skyldig i å ha slått, sparket, lugget og tatt kvelertak på henne. Sønnen ble påført kraniebrudd.

Brennaman sier eksmannen truet med å drepe henne og familien hennes. Hun forteller også om en episode da hun kom hjem med en fartsbot. Kelley holdt en pistol mot tinningen hennes og spurte om hun ønsket å dø.

Fakta om kirkemassakren i Texas Ekspandér faktaboks Søndag formiddag skjøt Devin Patrick Kelley (26) mot kirken First Baptist Church i småbyen Sutherland Springs i Texas. Like etter åpnet han ild mot folk som deltok på søndagsgudstjenesten i kirken. Til sammen løsnet han minst 450 skudd.

26 personer i alderen 18 måneder til 77 år ble drept. 20 personer er såret, og tilstanden er kritisk for minst ti av dem.

Kelley ble funnet død i bilen sin etter en kort politijakt. Han ble skutt i beinet og overkroppen av en tidligere våpeninstruktør som fulgte etter ham da han forlot kirken. Deretter skjøt gjerningsmannen seg selv i hodet.

Politiet tror ikke at motivet for skytingen var politisk, rasistisk eller religiøst motivert, men at det kan ha vært familierelatert. Kelley hadde sendt flere truende tekstmeldinger til sin svigermor, som tilhørte kirkens menighet. Kilder: CNN, NBC News, ABC News, AP, AFP

Kollega: – På kanten av stupet

Kelley ble kastet ut av Luftforsvaret som følge av voldsepisoden.

En tidligere kollega fra Luftforsvaret forteller til New York Times at hun var skremt av Kelleys voldsomme sinne. Hun sier forsvaret ga ham flere sjanser, men at det bare var problemer med Kelley.

Når han ble irettesatt reagerte han med å gråte og skrike og ristet av sinne, sier Jessika Edwards.

– Han var en fyr på kanten av stupet, sier Edwards, som også forteller at Kelley kunne dukke opp på sosiale jobbsammenkomster iført bare sorte klær og sort frakk.

Devin Patrick Kelley skjøt og drepte 26 personer og skadet mange andre ved First Baptist Church i Sutherland Springs i Texas. Foto: Lars Os / NRK

– Skremte meg virkelig

Han kunne også sverge på at han skulle drepe sine overordnede. Hun forteller at hun ba folk være forsiktige overfor ham og fryktet at han kunne komme tilbake og skyte rundt seg.

Etter at han ble avskjediget fra forsvaret, skal Kelley ha kontaktet Edwards på Facebook og snakket besatt om Dylann Roof. Den unge mannen drepte ni svarte i en kirke i South Carolina i 2015 i det han har forklart var et forsøk på å utløse en rasekrig.

– Dette er ikke etterpåklokskap. Han skremte meg virkelig, sier Edwards til avisa.

Johnnie Langendorff sier han og en annen sivil mann med rifle satt gang en biljakt for å stanse skytteren.

Hadde truet svigermoren

TV-stasjonen KPRC har tidligere omtalt en politirapport, der det heter at Kelley var en fare for seg selv og andre. New York Times har tidligere meldt at Kelley ble lagt inn på psykiatrisk sykehus i 2012, etter å ha forsøkt smugle våpen inn på en militærbase.

Han rømte fra sykehuset, men ble pågrepet etter kort tid.

Episoden skjedde samme år som Kelley ble dømt for vold og skilt fra kona. De siste årene skal han ha bodd på foreldrenes avsidesliggende millioneiendom i New Braunfels, en forstad til San Antonio.

Politi og myndigheter har avvist at Kelleys angrep skyldes rasisme eller religiøs overbevisning. Flere amerikanske medier har meldt at Kelley tidligere har truet sin svigermor, som jevnlig besøkte First Baptist Church i Sutherland Springs, der angrepet skjedde forrige søndag.