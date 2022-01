– Eg hugsar eg sa til meg sjølv: Dette er måten eg kjem til å døy på.

Politisersjant Aquilino Gonell (42) skildrar opplevinga av å vera midt i folkemengda då han prøver å beskytta inngangen til Kongressen.

Det er til Thomas Seltzer han fortel om dei dramatiske timane. Intervjuet er gjort til sesong 2 av dokumentarserien «UXA», som kjem på NRK til hausten.

I hendene sit politimannen med ein raud ball.

Den posttraumatiske stresslidinga som Gonell blei diagnostisert med etter han tenestegjorde i Irak har blussa opp att.

For sjølv etter fleire opphald i Irak, har han aldri vore så redd som han var under storminga.

Angrepet på demokratiet

I dag er det akkurat eitt år sidan rasande Trump-tilhengarar storma Kongressen i Washington D.C for å stansa godkjenninga av presidentvalet.

Ei gruppe demonstrantar samlar seg utanfor kongressbygningen. Dei riv ned gjerde på botn av trappene utanfor kongressbygningen.

Politiet tar på seg opprørsutstyr og skjold, og brukar peparspray.

Demonstrantane tek seg vidare opp til sjølve bygningen. Dei knuser vindauge som dei klatrar seg gjennom.

Demonstrantane har kome seg inn i kongressbygningen.

Fem menneske mista livet i samband med storminga. Ein av dei var kollegaen til Gonell. Over 50 politifolk blei skadde i samanstøten.

Beskyttar av den amerikanske draumen

Gonell blei sjølv skadd under storminga. Under hendinga sklei han på eit politiskjold. Folkemengda byrja å dra han i armar og bein som han måtte opererast for i ettertid.

– Det var ein kamp om å overleva. Eg klarte ikkje pusta. Eg kunne ikkje bevega meg, seier han.

I USA skulle han og foreldra få eit betre liv då dei emigrerte frå Den Dominikanske Republikk. Det var den amerikanske draumen.

Thomas Seltzer intervjuar politimannen Aquilino Gonell. Foto: Halvor Haugen / NRK

– Det var på ein måte det eg beskytta 6. januar, seier politimannen.

I heile arbeidskarrieren har han jobba med å forsvara det som han no reknar som heimlandet sitt. Først då han verva seg i militæret, vidare som politimann i Capitol Police.

Han ville ikkje tru det då hans eigne landsmenn byrja å gå til angrep og kalla han ein forrædar.

Politimannen Aquilino Gonell beskriv hendingane 6. januar som eit stort svik. Foto: POOL / AFP

– Berre ein forsmak

Saman med kollega Harry Dunn har Gonell nyleg skrive ein kommentar i Washington Post i samband med at det er eitt år sidan storminga.

Her skriv dei at dei er djupt bekymra over trusselen om den framtidige politiske valden som ser ut til å vaka over demokratiet.

Thomas Seltzer, som har intervjua Gonell, blei sjølv ikkje overraska då han såg kva som utvikla seg for eit år sidan.

– Storminga av Kongressen 6. januar var berre ein forsmak, seier Seltzer.

Likevel tykkjer han det har vore urovekkjande å sjå korleis mange har gått frå å vera skaka til å redefinera og dyssa ned heile storminga.

Thomas Seltzer fryktar framleis for framtida til fødelandet. Foto: Halvor Haugen / NRK

I den andre sesongen av «UXA» har Seltzer reist tilbake til USA for å finna ut kva som gjer at amerikanarane no verkar meir villig enn på lenge til å bruka vald mot eigne landsmenn.

– Terror er å bruka vald eller truslar om vald til å endra politikk. Det er det dette er ein forsmak på. Ei mild grad av terror som skal liggja til og med på lokalpolitisk nivå, seier Seltzer.

Han peikar på at det allereie er brote ut vald på skulestyremøter.

– Eg trur USA er i ferd med å hamna i borgarkrig. Ikkje i forstand som den førre, men som ein konstant tilstand av mogleg terror, ikkje ulike situasjonen ein hadde i Nord-Irland eller dagens Israel, seier Seltzer.

Fryktar demokratiet kan forsvinna

Fleire forskarar fryktar at USA kan mista demokratiet.

Statsvitar Hilmar Mjelde er ein av mange ekspertar som åtvarar om at demokratiet kan kollapsa i USA og at landet i staden kan få eit autoritært, ikkje-demokratisk styresett.

– Det republikanske partiet har bevega seg i autoritær, antidemokratisk retning, hevdar statsvitaren overfor NTB.

– Eg trur det kan bli katastrofalt for USA om Trump igjen bli president, legg han til.