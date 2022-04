– Kvar einaste detalj betyr noko. Dette er ein avgjerande augeblink for kandidatane, seier Thierry Thuillier, informasjonssjef for TF1 til avisa Le Monde.

TF1 er ein av kanalane som sender kveldens siste TV-debatt mellom dei to franske presidentkandidatane Emmanuel Macron og Marine Le Pen.

– Situasjonen er ikkje som i 2017. Veljarane bestemmer seg seinare og seinare, seier Laurent Guimier, som er Thuilliers informasjonskollega i den andre kanalen som sender debatten, France 2.

Starta parolen mens vignetten gjekk

Debatten starta klokka 21, og det heile starta med at ein ivrig Marine Le Pen starta sin parole midt under den majestetiske vignettmusikken. Også hennar motkandidat Emmanuel Macron har vore ivrig, og avbrote sin motstandar fleire gonger.

Le Pen representerer Nasjonal Samling, som er eit parti ute på høgresida. Hennar motkandidat er Emmanuel Macron frå sentrumspartiet La Republique en Marche!

Ukraina-krigen

Dei to debattantane kom tidleg i debatten inn på Ukraina-krigen. Macron viste til at Le Pens parti har motteke støtte frå Russland.

– Dine interesser er knytt tett opp til det russiske leiarskapet, sa Macron, og peikte på sin motkandidat.

Le Pen har blitt kritisert for at ho tidlegare har rosa Russlands president Vladimir Putin. Ho har dei siste vekene teke avstand, og viste under kveldens debatt til Twitter-meldingar der ho har vist si støtte til Ukraina.

Under kveldens debatt sa ho at ho støtta alle sanksjonar mot Russland, utanom dei som handlar om gass og olje, fordi ho meiner det vil skade Frankrike meir enn Russland.

Marine Le Pen gjorde eit poeng ut av å understreke at det framleis eksisterte ein «gamal frykt» som ho også har snakka om før.

Ho meiner det er viktig å gjere alt ein kan for å unngå at Russland og Kina skaper ein sterk allianse, og at Frankrike dermed kan hamne utanfor det gode selskap.

Marine Le Pen har ikkje vore like positiv til Vladimir Putin i denne valkampen som det ho har vore før. Her er eit bilete frå ei gong dei møttest i Russland. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Kjøpekraft, avgifter og arbeidsløyse

Debatten starta med at dei to kandidatane diskuterte kjøpekrafta til franskmenn. Men i motsetnad til norske debattar, så var det to lyttande kandidatar som held lange innlegg når dei først får ordet.

– Mange franskmenn har mista kjøpekraft dei siste åra, sa Marine Le Pen, vel vitande om at president Macron blir kritisert for å vere ein president for rikfolk.

Le Pen seier at ho vil sette av store summar til å kutte i avgifter, slik at energi, drivstoff og andre naudsynte varer vert billigare for franskmenn. Ho vil også doble støtta til spesielt utsette grupper, slik som handikappa og familiar med berre ein forelder.

– Det er min klare prioritet å gje franskmennene pengane sine tilbake, sa Le Pen.

Macron sa seg einig i at prisane på energi og gass går opp, men syntest Le Pen teikna eit feilaktig bilete av kva regjeringa har gjort.

– Eg såg på valprogrammet ditt og det inneheldt ikkje ordet arbeidsløyse, sa presidenten.

Han gjentok ein påstand han har kome med fleire gonger, om at det er skapt 1,2 millionar jobbar under hans presidentperiode. Macron argumenterte for at det ikkje er eit effektivt tiltak å kutte i avgifter, og at det aller viktigaste var å styrke næringslivet slik at fleire kan komme ut i arbeid, og dermed vere mindre avhengig av statleg støtte.

Marine Le Pen kritiserte Macron for at han gav franskmenn bonussjekkar i staden for høgare løn.

– I det verkelege liv, når du ber om lån i bankane, så ler dei av deg. Dei spør om lønna di, og ler av dine tilskot. Eg føreslår å heve lønningane. Alt du gjer er å dele ut sjekkar, sa Le Pen før ho vart stansa av Macron som meinte Le Pen tok til orde for at ho skal gjere noko som ein president ikkje kan gjere.

– Det er ikkje slik at presidenten skriv ut lønnsslippar, sa Macron, då han stansa Le Pen sitt resonnement.

Har valt sine eigne tema

Dei to kandidatane taler i stor grad til ulike veljargrupper, og dei har ganske så ulike profilar. Det kan ein tydeleg sjå når ein ser på lista over tema dei har sagt at dei ønskjer å diskutere.

Mens Macron har sagt at han vil at Ukraina-krigen, klima og fransk økonomi skal debatterast i kveld, så har Le Pen sagt at ho vil snakke om folk flest sin kjøpekraft og innvandring. Begge kjem til å få sine ønske oppfylt.

Kandidatane skal også innom tema som utdanning, velferdssamfunnet, fransk næringsliv og landets sikkerheit.

Kjøpekraft er eit tema som mange franskmenn bryr seg om. Ifølgje avisa Le Monde har 57 prosent lista opp si private kjøpekraft som eit viktig tema ved årets val, og blant dei som skal stemme Le Pen er det 65 prosent som har det som si aller viktigaste sak.

Marine Le Pen forsøker å framstille Macron som ein representant for dei rike, mens ho meiner at folk flest vil tene meir på å stemme fram ho som president.

Men når det kjem til internasjonal politikk, så har Macron tidlegare vunne mange stemmer på sin kunnskap og oversikt. EU vart eit av dei tema der han vann klart over Le Pen førre gong dei møttest til avgjerande TV-debatt for fem år sidan.

Den gong gjekk det ganske så skeis for Le Pen som stotra og rota masse i papira sine.

– Debatten blei eit nederlag eg betalte ein høg pris for, har ho sagt i ettertid.

No har Le Pen vind i segla, for sjølv om ho har eit stykke opp til president Macron, så ligg ho langt betre an enn resultatet for fem år sidan.

Tysdag denne veka fekk Macron 55,83 prosent støtte, og det er meir enn ti prosentpoeng mindre enn valresultatet i 2017.