Eit år etter terrorangrepet i Nice er promenaden gjort tryggare

Metoden var like enkel som den var brutal. Den 31 år gamle fransktunisiaren Mohamed Lahouaiej brukte ein 19 tonn tung lastebil for å drepe så mange menneske som han kunne.

Video som viser politiet som spring etter lastebilen og prøvar å stanse den. Du trenger javascript for å se video. Video som viser politiet som spring etter lastebilen og prøvar å stanse den.

Da NRK kom til promenaden, var den avsperra av politi. Men frå eit hotellrom kunne vi sjå den berømte vegstrekninga dekt av blod, og restar av klede.

PROMENADEN: Synet som møtte NRK da vi fekk tilgang til eit hotellrom med utsikt mot promenaden. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Med ein lastebil klarte terroristen å drepe 86 menneske, 400 vart innlagde på sjukehus med skadar.

TV-bilda viste politi som skaut mot lastebilen med pistol, men til ingen nytte, terroristen var lenge ustoppeleg.

KØYRDE SIKKSAKK: Vitne fortel at gjerningsmannen køyrde i sikksakk i to kilometer langs strandpromenaden Promenade des Anglais, som går langs sjøen i Nice. Foto: Marco Vaglieri / NRK

Da lastebilen køyrde seg fast, fyrte ein politimann av 27 skot mot gjerningsmannen, og slutta ikkje skyte før han slutta å bevege seg.

FILMET SKYTEDRAMAET: Nader El Shafei tok opp mobilen og begynte å filme idet han skjønte at tragedien på promenaden ikke bare var en ulykke. Du trenger javascript for å se video. FILMET SKYTEDRAMAET: Nader El Shafei tok opp mobilen og begynte å filme idet han skjønte at tragedien på promenaden ikke bare var en ulykke.

Rettsmedisinarane brukte fleire dagar på å kartlegge åstaden som strakte seg over to kilometer.

Da promenaden opna, fann NRK ein plasthanske som truleg stamma frå ein krimteknikar.

STOR ÅSTAD: Krimteknikarar arbeidde på spreng slik at ein kunne opne strandpromenaden igjen. Det var ei strekning på over to kilometer. Da den opna var det framleis blodflekkar og spor etter etterforskarane, slik som denne eingangshansken. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Underlaget var spylt med vasskanonar, men framleis var det blodflekkar igjen på bakken. Ved kvar blodflekk var det lagt ein blomsterkrans.

EI ROSE VED EIN BLODFLEKK: Blodflekkar som det ikkje gjekk an å vaske vekk, vart dekorert med blomar og lys til minne om dei drepne og skadde. Foto: GIUSEPPE CACACE / Afp

Sjokkerte turistar og franskmenn

KONTROLLERT SPRENGING: Glasbrot ligg på bakken etter at bombegruppa opna ein mistenkeleg bil utanfor leilegheita til gjerningsmannen ved å sprenge den. Dei tok ikkje sjansen på å dirke opp låsen. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Den første dagen var folk framleis i sjokk. Politiet raida leilegheita til gjerningsmannen. Dei måtte finne ut om han var aleine, eller om det var fare for fleire terrorangrep.

Utanfor leilegheita hans hadde politiet sprengt ruta på ein parkert bil. Dei frykta at den kunne vere ei bombefelle og tok ikkje sjansen på å dirke opp låsen.

NRK møtte naboar som ikkje kunne tru at den 31 år gamle mannen sysla med tankar om å bli massedrapsmann.

UTENFOR BOLIGEN TIL TERRORISTEN: En nabo henger ut av vinduet og snakker i telefonen, mens journalister går utenfor. Foto: Mari Reisjå / NRK

Familien hans i Tunisia vart også oppsøkt. Det kom fram han hadde ei historie med raserianfall, og at han hadde vore valdeleg mot ekskona si.

– Alle her visste at han slo kona si, sa ein nabo til NRK den gangen i Nice.

DØREN ER BRUTT OPP: Politiet har brutt opp døren inn til Mohamed Lahouaiej-Bouhlel Foto: Mari Reisjå / NRK

Ny type terrorangrep

Andre medium intervjua sosialarbeidarar som fortalde om at det eksisterte eit valdelege ekstremistmiljø blant innvandrarane i områda rundt Nice.

Franske styresmakter kalla det ein ny type angrep, der ein ikkje nyttar sprengstoff eller våpen.

Metoden ved å bruke køyretøy som drapsvåpen, har seinare blitt kopiert av terroristar i London, Berlin og Stockholm.

Terrorforskar Thomas Hegghammer trur ikkje dette er ein bevisst strategi.

– Det er ein ide som har spreidd seg, fortel Hegghammer til NTB.

Hegghammer ventar at det vil kome fleire slike angrep i framtida. Det er ein konsekvens av kontraterrorarbeidet som er gjort dei siste åra.

– Det ein sit att med etter at sikkerheitstenestene har gjort sin jobb, er fleire små angrep, seier Hegghammer til NTB.

Frustrasjon og sinne

Ut på dagen opna promenaden igjen. Hotella og turistindustrien hadde allereie tapt pengar på at folk kansellerte ferien sin. Det hasta med å gjere Nice normalt igjen.

Det var også viktig å vise at Frankrike ikkje lét seg kue av terror.

Samtidig kom det eit stemningsskifte. Nokre franskmenn byrja å marsjere opp og ned promenaden, medan dei sang den franske nasjonalsongen.

FRUSTRASJON: Fredag kveld rapporterer NRK frå Nice. Mange hadde da kome seg frå sjokket og lufta frustrasjon og sinne mot journalistar på staden. Foto: NRK

Dei var sinte og frustrerte.

Mange retta frustrasjonen sine mot eigne styresmakter. Dei hadde ikkje gjort nok for å trygge landet. Andre kjefta på pressefolka som vandra med store kamera opp og ned promenaden.

Det var framleis uavklart om terroristen var ein psykisk sjuk mann eller inspirert av islamistrørsla IS, eller begge deler. Politiet hadde lite informasjon å dele.

IS hadde teke på seg skulda for angrepet, men det kom også rapportar om at mannen sleit med psykiske problem.

Søppel vart kasta på staden der politiet skaut og drap gjerningsmannen.

SE VIDEO: Åstedet hvor gjerningsmannen bak angrepet i Nice ble drept har blitt til en søppelhaug. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Åstedet hvor gjerningsmannen bak angrepet i Nice ble drept har blitt til en søppelhaug.

Sørgemarkering og gjennombrot i etterforskinga

Fire dagar etter angrepet, den 18. juli, var det ei stor minnemarkering ved promenaden. Statsminister Valls vart møtt med pipekonsert, samtidig som naudetatane fekk applaus.

Fleire personar var i løpet av helga blitt arrestert og avhøyrde, og det byrja å teikne seg eit bilete av ein gjerningsmann som var inspirert av islamisme og IS.

Nye tryggingstiltak i Nice og resten av Europa

I dag kjem den nyvalde presidenten Emmanuel Macron til Nice for å minnes dei døde, på dagen eit år seinare.

Langs strandpromenaden er det sett opp permanente sperringar som skal verje mot liknande angrep i framtida.

Også i resten av Europa sikrar ein gågater og promenadar mot angrep med køyretøy. I Noreg var frykta for lastebilangrep eit viktig element i sikringsarbeidet i samband med 17. mai feiringa.

Sørger over dei døde

Emilie Petitjean er leiar for støttegruppa for dei pårørande i Nice. Ho fortel til nyheitsbyrået DPA at mange har vanskeleg for å kome seg vidare etter terrorangrepet.

Ho mista den ti år gamle sonen sin Romain.

– Eg vil vere ulukkeleg resten av livet. Eg håpar eg får stunder med glede, men dei vil alltid bli overskygga av tapet av den eldste sonen min, fortel ho til DPA.