Alle parti i Folketinget, med unntak av Nye Borgeliges fire representantar, stiller seg bak vedtaket om gjenopning.

– Vi har laga ein avtale for gjenopning som tar utgangspunkt i den gode situasjonen vi har i Danmark, seier justisminister Nick Hækkerup frå Socialdemokratiet‎.

For elevane i 5. til 8. klasse, som til no har gått på skule på halv tid, blir det full skuleveke frå torsdag. Då er heile den danske folkeskulen opna igjen.

Frå 21. mai blir det letter for vidaregåande utdanningar.

Fleire kan komme saman

Den omstridde regelen om at ein må bestille bord minst ein halv time på førehand på barar og spisestadar blir oppheva.

Samtidig blir regelen om at private festar må slutte før klokka 23, òg sløyfa.

Grensa for kor mange som kan vere samla blir heva til 25 innandørs, og til 75 utandørs.

I tillegg opnar idretts- og kulturlivet for dei som kan vise fram koronapass, eit bevis på at du har testa negativt for viruset nyleg, er vaksinert eller har hatt viruset.

Skulebarn prioritert

Før forhandlingane, som starta måndag kveld, sa fleire partileiarar at opning av barneskulen var ein prioritet.

Etter at avtalen vart kjend er det nettopp skuleopninga partitoppane trekk fram.

– Det er midt på natta, men avtalen om neste gjenopning er klar. Barna kjem endeleg tilbake på skulen på heiltid, seier Venstre-leiar Jakob Ellemann-Jensen.