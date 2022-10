CO₂ i atmosfæren 416 ppm 1,5-gradersmålet +1.02°C Les mer om klima

Jakt- og fiskedepartementet i Alaska har for første gong kansellert snøkrabbesesongen.

Årsaka er at ein milliardskare med snøkrabbar har forsvunne frå Beringhavet på berre to år.

Skaldyret er ei kostbar delikatesse, og har vore ei påliteleg inntektskjelde for amerikanske fiskeri i fleire tiår.

No har bestanden krympa med 90 %, og krabbane forsvinn frå mange restaurantmenyar.

Norske forskarar held opp ein kongekrabbe. Foto: Marit Rein

– Sprang dei nord for å kaldare vatn, spør Gabriel Prout til CBS. Han driv eit fiskeri på Kodiak Island og har vore svært avhengig av snøkrabbebestanden.

– Har dei kryssa grensa heilt? Eller gått av kanten på kontinentalsokkelen, over Beringhavet?

Ein forskar ved departementet i Alaska, Ben Daly, meiner det er openbert at klimaendringane har ført til at kongekrabben flyktar.

– Vi har sett varme temperaturar i Beringhavet dei siste par åra, og vi ser eit svar på dette i artane som er tilpassa kaldt vatn, seier han til avisa CBS.

Daly seier ein kan sjå på snøkrabben som «kanarifuglen i kolgruva», då den kan vere eit signal på at fleire artar kjem til å forsvinne dersom sjøen held fram med å bli varmare.

Snøkrabbe Ekspandér faktaboks Snøkrabben finnes i Beringhavet, langs østkysten av Canada og vestkysten av Grønland.

Den lever på bløtbunn og er en mer arktisk art enn kongekrabben – den trives i kalde vannmasser.

Dietten består for det meste av bunndyr som små muslinger, børstemark og sjøstjerner.

Snøkrabben har et siste skallskifte i forbindelse med kjønnsmodningen ved 5-7 år. Etter dette vokser den ikke mer og vil maksimalt leve i ca fem år til.

Hannene blir betydelig større enn hunnene og veier opp til to kilo.

Det er kun hannkrabber det fiskes på, og i områdene nevnt over er det minstemål på 95 - 100 mm skjoldbredde. Kilde: Framsenteret

Rekna som ei gullgruve

Snøkrabben blei for fem år sidan skildra som den neste norske gullgruva, då fisket først blei regulert i samtale med Russland.

I fjor tente norske bedrifter 804 millionar kroner på eksport av denne krabben åleine.

Ironisk nok var det amerikanarane som importerte flest norske snøkrabbar i 2021, for 142 millionar kroner, ifølge Norges sjømatråd.

Norske båtar har allereie fiska opp årets kvote på meir enn 6700 tonn. Så langt er inntekta lågare, på 604 millionar.

Dette talet er likevel venta å stige ettersom dei frosne krabbane blir selde.

– Det er jo positivt for norsk snøkrabbefiskeri at Alaska har gjort dette, sjølv om dei sjølvsagt har mykje større kvotar enn det vi har her.

Det seier forskar Forskar Ann Merete Hjelseth i Havforskingsinstituttet. Ho trur det allereie på 90-talet hadde skjedd noko som gjorde at krabbane vandra vestover.

– Det har jo heilt sikkert vore ein bitte liten temperaturauke som har gjort ei endring, slik at snøkrabben plutseleg berre velta inn i Barentshavet.

– Det er vel klimaendringar som er den forklarande parameteren her. Men i kva for grad det vil påverke snøkrabben det er vanskeleg å seie enno. Den er jo relativt ny i Barentshavet, og på norsk sokkel.

Ei norsk kartlegging i 2017 blei gjord med ein videorigg som ein slepte langs havbotnen.

Vil ikkje endre på økosystem med det første

Etter at den første snøkrabben blei funnen på Svalbard i 2011, frykta forskarane for skaden den kunne gjere på det sårbare dyrelivet.

Hjelset seier at dei krabbane ein har funne meir enn ti år seinare, også har vore enkeltobservasjonar.

Ho trur det er sannsynleg at krabbane vil spreie seg mot nord og aust i Barentshavet over tid, og at tettleiken kring Svalbard med dette vil auke.

Likevel seier ho at dei ikkje har nokon konkrete mål på bestanden, og reknar dette utifrå kor mykje som blir fiska. Dette er regulert av kvotar, og skjer stort sett ute på djupet.

Havforskingsinstituttet åtvara allereie om den stigande snøkrabbebestanden nær Svalbard i 2014. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Snøkrabben er noko mindre enn kongekrabben, også rekna som invaderande. Likevel, fordi dei er mindre, skal det mange til for gjere skade på økosystema på havbotnen.

Hjelset trur ikkje at heile milliarden som har forsvunne frå Beringhavet, er på veg til oss.

– Beringstredet er jo der munningen inn i Polhavet er, dersom ein ser litt stort på det. Det kan hende dei har vandra inn i det aust-sibirske havet og Tsjuktsjerhavet, då.

Dersom milliarden av krabbar har flytta seg nord og vest, er Det aust-sibirske hav og Tsjuktsjerhavet dei første to postane på vegen.

Då er det i så fall russiske fiskarar som får gevinsten av tapet frå amerikansk side, og ikkje nordmenn slett enno.

Også no er den russiske fiskekvoten for snøkrabben dobbelt så stor som den norske, ifølge Havforskingsinstituttet.