Eiffeltårnet skal bli nytt

Regelmessig får Eiffeltårnet nye strøk med maling, og det er en pen inntektskilde for leverandører og håndverkere.

Nå er det snakk om noe mye mer.

– Dette er viktig for å forbedre dette symbolske monumentet som spiller en så sentral rolle i turistenes tiltrekning, sier borgermester i Paris, Anne Hidalgo i en uttalelse.

Dette er noe borgermester Anne Hidalgo har veldig lyst til å få til, nå som byen hennes kanskje blir vertskap for de olympiske sommerlekene. Foto: HENRY ROMERO / Reuters

Tårnet og området rundt skal få en kraftig renovering.

Heisene, som fortsatt har noe av utstyret tårnet ble født med, skal moderniseres. Lysene skal moderniseres og installasjonene på bakken skal endres.

Publikum skal blant annet bli forskånet fra å få regn eller snø i håret mens de venter på tur.

Tårnet skal fremstå som mer praktisk, og kanskje det viktigste for byens turistmyndigheter: Det skal gjennomføres endringer som fører til mindre kø.

En del av teknologien i tårnet har vært i bruk siden åpningen i 1889. Foto: JOEL SAGET / Afp

Kanskje slutt på køen

For en turist i høysesongen, som kan virke som mesteparten av året, er det ikke nødvendigvis noen enkel sak å komme seg opp i tårnet for å ta del i den fantastiske utsikten og ta de nødvendige bildene.

Rent mekanisk er det kanskje enkelt, men ikke for tålmodigheten.

Nå er det veldig lange køer. Opptil sju millioner mennesker besøker tårnet i løpet av ett år.

Paris søker nå om både De olympiske leker i 2024 og verdensutstillingen i 2025. Mye av arbeidet skal gjennomføres innen den tid, men det er et langvarig program de franske myndighetene har startet.

Det ser kanskje idyllisk ut på noen turistbilder, men de evigvarende køene er ikke fanget opp. Nå kan det kanskje bli en slutt på dem. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Sikkerhet

De 300 millioner euroene som skal brukes på ansiktsløftningen skal spres over 15 år.

Det å kalle det en ansiktsløftning er kanskje å dekke over noe som også har blitt tvingende nødvendig for myndighetene.

Etter terroranslagene i den franske hovedstaden her det blitt klart at mye må gjøres for sikkerheten til de besøkende ved tårnet som har blitt selve symbolet for Frankrike.

Mye av pengene vil derfor gå til slike tiltak som kanskje ikke blir synlige for folk.